'¿Alguna vez la han acosado sexualmente?'

Sallie Krawcheck llegó a la cima de Wall Street. Fue directora financiera de Citigroup y directora ejecutiva del negocio de administración de patrimonio de Citi, antes de ser despedida.

"Si me hubieran preguntado si me habían despedido de Citi por ser mujer cuando sucedió, les habría dicho tajantemente que no", dijo a Fast Company en 2014. "Pero ahora diría: no exactamente".

Luego, Krawcheck fundó Ellevest, una plataforma de inversión destinada a reducir la brecha de riqueza entre géneros. Para alguien como Bianca Caban, recientemente graduada de la escuela de negocios de la Universidad de Columbia, Krawcheck es una especie de modelo a seguir de Wall Street y un ídolo feminista, así es que las dos nos sentamos a conversar con ella sobre lo que se necesita para triunfar en el mundo de las finanzas, que es dominado por hombres. Krawcheck no se contuvo.

El acoso sexual y el prejuicio ya existían en su época y, probablemente, Caban enfrentará los mismos obstáculos a medida que avanza en su carrera.

Después de que terminó el audio, la conversación no lo hizo. Escuchamos a los auditores que nos contaron sus propias historias de discriminación salarial y sexismo, y aquí en Bloomberg seguimos informando y hablando sobre la brecha salarial y sobre todos los demás temas que discutimos en el programa.

Pero queríamos hacer más. Queríamos escuchar, por nosotros mismos, las conversaciones que sabemos que las mujeres están teniendo entre ellas, a puertas cerradas, sobre el trabajo y el hecho de ser mujeres. Así es que salimos y encontramos a algunas de las mujeres más inteligentes en las que pudimos pensar que trabajan en derecho, finanzas, medicina e incluso en el póker competitivo.

Luego les pedimos que hablaran entre ellas mientras escuchábamos. Durante las próximas semanas, les mostraremos esas conversaciones.