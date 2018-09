Vacaciones fraccionadas: Esto es lo que necesita saber sobre del nuevo derecho de los trabajadores

Una norma nueva en beneficio de los trabajadores. El pasado 12 de setiembre, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1405, en el que estipuló la regulación del descanso vacacional remunerado, generando así el fraccionamiento de las vacaciones.

¿Qué implica esto? Conversamos con Carlos Cárdenas, socio del área laboral de EY Perú sobre este tema.

Como es regular, los trabajadores tienen derecho a un descanso vacacional remunerado de 30 días calendario tras un año completo de servicios.

Esta norma legislativa modifica este régimen para que los trabajadores puedan tomar vacaciones por un día. “Esto facilitará la problemática que ocurre en el sector empresarial y beneficiará a los trabajadores mismos. Se tramitará de la misma manera, ojo los representantes del Ministerio de Trabajo estipuló que solo se podrá tomar estas vacaciones para determinadas causales, casos específicos”

Cardenas explicó también que la norma específica que el fraccionamiento se debe hacer por acuerdo escrito entre el trabajador y el empleador. Además que solo se podrá hacer uso de 7 días, de los 30 que corresponde por ley, mediante esta modalidad.

“Sindicatos aseguran que esta normativa atenta en contra de los derechos a los trabajadores en la medida que los empleadores soliciten que se tomen vacaciones menores a 7 días. Sin embargo, esto solo puede ser a pedido del trabajador. Si no se presenta esta solicitud, no habrá un día de vacaciones. Entonces si un trabajador no desea hacer uso de esta normativa, es imposible que se dé.”

Finalmente, mencionó que en la práctica ya se fraccionaban hasta por un día los descansos vacacionales por un día, en caso de emergencia. Sin embargo, esto ya está estipulado.