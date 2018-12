Vacaciones: Cambiarlas a 22 días laborables incumpliría convenio con la OIT, advierte el MTPE

Actualmente los trabajadores tienen derecho a disfrutar de 30 días calendario de vacaciones por cada año laborado.

No obstante, en la víspera el ministro de Economía, Carlos Oliva, propuso que ello pueda variar hacia 22 días días laborables (sin incluir los días de descanso ordinario del trabajador). En ese caso, el trabajador escogería libremente la cantidad de días de vacaciones a tomar y estos podrían unirse a los días de descanso ordinario.

Al respecto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) refirió que el cambio no reduciría beneficios al trabajador, pues actualmente ya se disfrutan de vacaciones 22 días laborables y 8 días de descanso ordinario.

“Los 22 días ya existen en la actualidad. En realidad no habría mayor novedad en lo que propone el ministro de economía”, señaló Fernando Cuadros, Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del MTPE.

No obstante, un efecto adicional de esta medida, con la que no está de acuerdo el MTPE, es que esta mayor flexibilización generaría que el trabajador pueda tener vacaciones solo en periodos cortos y ello no es lo recomendable según los estándares globales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Cuadros refirió que por ello este año el MTPE dispuso que se pueda solicitar vacaciones fraccionadas desde un día pero solo por un periodo máximo de 15 días. Los otros 15 días se deben tomar en periodos continuos de 7 y 8 días. Con la propuesta del MEF, los 22 días de vacaciones se podrían tomar en periodos fraccionados.

“No se podría dar una facilidad total, pues se incumpliría un convenio de la OIT, el cual busca que se garantice un descanso continuo del trabajador. Tomar vacaciones de 1 en 1 no garantizaría una adecuada protección, podría afectar la salud del trabajador y su productividad”, sostuvo el viceministro.

Agregó que el cambio ya dispuesto por el MTPE recibió el respaldo del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), donde están los gremios de trabajadores y empresarios.