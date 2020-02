En las próximas semanas las empresas empezarán a realizar el pago de utilidades -en caso las tuvieran- correspondientes al periodo 2019.

Según nuestra actual legislación, cada trabajador en una empresa puede recibir a cuenta de utilidades un monto máximo equivalente a 18 sueldos.

Si el monto a repartir por utilidades supera el tope de 18 sueldos, el remanente debe ser destinado al Fondoempleo, una entidad pública dedicada a financiar proyectos y programas que fomentan la empleabilidad de las personas a nivel nacional.

“Por ejemplo, si mi sueldo mensual es S/ 1,000. Mi tope es S/ 18,000. Si un año, según el sistema de reparto de utilidades, me debería corresponder recibir S/ 20,000, esos S/ 2,000 de remanente lo pierdo, no se me puede entregar, sino que la empresa está obligada a entregarlo al Fondoempleo. Ese remanente deja de pertenecer al trabajador y empleador”, explicó el abogado laboralista César Puntriano.

El portal web del Fondoempleo reporta cuáles son las empresas aportantes al fondo, es decir, las que tuvieron un remanente tras repartir un monto equivalente de 18 sueldos a sus trabajadores.

La última data son las utilidades pagadas en el año 2019, las cuales fueron generadas en el periodo del año 2018.

Así, en el 2019 fueron 17 las empresas que pagaron 18 sueldos a sus trabajadores por concepto de utilidades. En la lista figuran empresas como Minera Antamina, Corporación Primax, Lima Airport Partners y Omnilife (ver la lista completa en el siguiente cuadro).

¿Montos se repetirán este año?

Al respecto, Brian Ávalos, abogado laboralista del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, precisa que el monto recibido por utilidades en un año no necesariamente se repetirá en el siguiente.

“La utilidad no siempre es la misma; si a una empresa le va muy bien, pueden aumentar, pero también puede ocurrir todo lo contrario y no recibir nada. Por ejemplo, antes eran muchas más las mineras que repartían utilidades de 18 sueldos, pero ahora no tanto debido a la baja del precio del cobre”, indicó.

Explicó que para conocer si una empresa tendrá utilidades a repartir el dato clave es la renta generada (ingresos menos gastos) antes del pago de impuestos.

Esta información se puede conocer en la declaración de renta que presenta la empresa a Sunat o también en los estados financieros que reportan las empresas a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Ávalos agrega que las empresas reparten utilidades antes de pagar impuestos. Este año el cronograma de fechas de vencimiento para el pago de impuestos es entre el 25 de marzo y 8 de abril, según el último dígito del RUC de la empresa.

“Entonces, las empresas pagarán utilidades antes de esas fechas de vencimiento, pues así podrán usar el pago de utilidades como deducción de gastos al momento de calcular el impuesto a pagar a Sunat”, anotó Ávalos.