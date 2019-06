Tres preguntas correctas que los líderes deben hacer al delegar

Frecuentemente al finalizar la explicación que brinda el jefe cuando asigna una tarea, para concluir pregunta: “ahora, ¿entiende?” o “¿alguna pregunta?”. Ambas cuestiones son retóricas y no brindan ningún comentario sobre el verdadero nivel de comprensión del receptor, señala Forbes.

Estas declaraciones no cumplen con su objetivo, todo lo contrario; aparentan claridad, consenso y comprensión cuando el colaborador lucha internamente con sus dudas, o peor aún, su comprensión fue nula, agrega el medio.

La delegación solo funciona cuando ambas partes comprenden completamente la tarea por hacer. Sin un entendimiento común, la dinámica de delegación puede convertirse en una pérdida de tiempo creando una ilusión de progreso.

Por eso, para minimizar los riesgos dentro del proyecto, la revista de negocios recomienda hacer tres preguntas para saber si la tarea fue totalmente comprendida.

1. “¿Cuál es su comprensión de la tarea?”

Lo que se dice y lo que se escucha son dos cosas diferentes, por lo que hacer esta pregunta es clave. Cuando el colaborador repite la tarea con sus propias palabras, se mide el porcentaje que internalizaron. Este rápido chequeo asegura de que todos estén en la misma página.

2. ¿Cómo se ve realmente el producto final?

Para que no existan malos entendidos a último momento en una presentación del proyecto final frente a un cliente, pregunte semanas antes o al inicio del plan al líder encargado: “¿cómo se verá el producto final?”. Solicite una vista previa, maqueta o ejemplo de entrega.

Si necesita que sea muy específico puede pedir que le aclaren temas como:

- ¿En qué plataforma trabajará? (p. Ej., PPT, Excel, Word, MS Project, etc.)

- ¿Cuál es la extensión del proyecto? (2 párrafos, 1 página, 10 páginas, etc.)

- ¿Qué formato incluirá? (prosa, viñetas, tabla, tabla, diagrama, imágenes, etc.) Si es una tabla, ¿cuáles serán los campos? ¿qué ejes definirán el gráfico?

3. ¿Cuáles serán sus primeros tres próximos pasos?

La mayoría de líderes se muestran ansiosos al no saber qué está pasando con las tareas que delegó a su equipo. Pueden sentirse abrumados al preguntarse si el responsable cumplió con el encargo totalmente, parcialmente o nada. Por eso, el medio recomienda preguntar después de haber asignado la responsabilidad sobre ¿cuáles serán los próximos tres pasos para cumplirla? De esta manera, el líder asegura el camino correcto del proyecto.