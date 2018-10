Tres cualidades que toda mujer requiere para destacar dentro de una empresa

¿Qué hace diferente a una empresa con mayor participación de mujeres?, ¿qué cualidades debe tener una mujer para alcanzar un alto puesto de gerencia?.

Durante el Seminario " Perú: Business Women Summit 2018", organizado por Gestión, El Comercio y El Dorado Investments, cuatro CEO mujeres contaron sus experiencias en el mundo corporativo. Todas ellas coinciden con que la resiliencia es una de las características que harán que toda mujer calificada pueda llegar al puesto más alto en una empresa.

María Eugenia González, CEO de Citibank



"Nosotros en la empresa tenemos una cultura meritocrática. Ser mujer no te va a dar ninguna ventaja. Nos toca pelearla igual que los hombres y a veces más duro. En ese sentido, la resiliencia personal puede dar resultados y permitirnos marcar metas. Esto es lo que te lleva a desarrollarte profesional y personalmente".

"La persona que más adelante me reemplace tiene que tener un perfil de alguien que puede manejarse con diferentes grupos porque los resultados que queremos tener no dependen solo de una persona, sino de diversos grupos de trabajo; esa es clave. Necesitamos gente con garra, con un espíritu innovador al que le guste el cambio; tenga el puesto que tenga".

Alexandra Bonnemaison, CEO de Audi



"A nivel de nuestra jefatura, el 50% son varones y el 50% son mujeres. Lo mismo en otros sectores, como el de retail. Sin embargo, donde todavía falta recorrer es en el parte de ingeniería y no por un tema de discriminación sino porque muy pocas mujeres postulan a cargos técnicos que demandan estar en los talleres; no obstante, las convocatorias están abiertas; independientemente de que si es hombre o mujer el que postula; no hay discriminación".

"Aún tenemos mucho que hacer; la resiliencia es importante pero más importante es tener la determinación de plantearse hasta dónde quiere llegar por mérito y no por ser mujer. Les corresponde a todas las mujeres liderar ese proyecto de vida personal y profesional; nada gratis. Para llegar lejos hay que hacerlo con mucho trabajo, determinación y resiliencia".

Evangelina Suárez, CEO de Coca Cola



"Cuando hoy hablamos de diversidad género lo hacemos pensando en el talento. Lo que yo puedo aportar no solo por ser mujer o tener experiencia; es la combinación de mi historia de vida la que aporta en una empresa".

"Las personas no solo buenas o malas para algunas cosas, depende de las circunstancias y los equipos que se conforman. El liderazgo personal es lo número uno; la historia de cada una no la hace una política, normativa o ley. Lo segundo es la resiliencia, lo que hace que intentes varias veces por tu preparación y capacidades; y lo tercero es la disciplina.

María del Carmen Fedalto, CEO Grupo G4S

"Como cualquier profesional hay que poner metas en mi vida, en lo profesional y personal. Todo esto obedece a un planeamiento. Nosotros no tenemos que llegar a las cuotas de género que piden en las empresas porque así tiene que ser sino por las capacidades. El 60% del comité de gerencia son mujeres, lo que muestra que hoy en día tenemos una apertura de ver a la mujer de forma más natural".