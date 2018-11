Cuando se trata de acciones, la familia importa

Por John Authers (*)

Credit Suisse Group AG publicó recientemente los resultados de algunos fascinantes cálculos sobre el efecto del control familiar en el desempeño del precio de las acciones de una empresa. Y los resultados son inequívocos: cuanto más control tiene una familia, mejor será el desempeño de las acciones de la compañía.

Analizaron los números de las 1,015 compañías que pudieron encontrar a nivel mundial que valían US$ 250 millones o más y en las cuales una familia tenía el 20 % de su capitalización de mercado. Este grupo ha superado a la competencia a lo largo del tiempo:

Si observamos con más detalle, podemos encontrar que las empresas familiares obtuvieron mejores resultados en todas las regiones del mundo y las compañías más pequeñas tienden a tener un desempeño mucho mejor:

No hubo una relación particular entre la magnitud de la propiedad de una familia y el desempeño de una compañía, salvo que una vez que una familia tenía cómodamente el mayor bloque de votos en una empresa, lograba un impacto significativo. Pero el efecto familiar disminuye con el tiempo a medida que las nuevas generaciones toman las riendas. Las empresas controladas por fundadores o sus hijos tendían a desempeñarse significativamente mejor que las compañías bajo el mando de la tercera a quinta generación de propietarios familiares.

Si observamos con más detalle, podemos ver que el efecto familiar persiste hasta la quinta generación, pero para entonces tiende a ser mucho menos significativo. (Si estos números parecen bajos, tenga en cuenta que Credit Suisse utilizó una muestra global, lo que significa que los rendimientos promedio son mucho más bajos que para un índice estadounidense).

A partir de todo esto, creo que es justo decir que gran parte del efecto familiar es impulsado por pequeñas empresas emprendedoras que aún son dirigidas por sus fundadores, lo que no es sorprendente, pero claramente hay más en la historia. El control familiar continuo sobre una compañía tiende a significar que el precio de sus acciones se desempeñará mejor, si se mantiene todo lo demás igual. Además, el análisis de Credit Suisse muestra que esto se debió más al desempeño corporativo que a las valoraciones, ya que las empresas familiares tienden a tener mejores rendimientos de capital y de patrimonio. Esto significa que, en términos de los factores de inversión que muchos utilizan ahora para evaluar los mercados, las empresas familiares tienden a aparecer como empresas de "calidad". También tienden a ser percibidas por las firmas de calificación crediticia como un mejor riesgo crediticio.

Como corresponde a compañías de calidad con balances sólidos, las firmas familiares tienden a negociarse con primas en sus valuaciones. Además, tienden a ser un poco adversas al riesgo cuando se trata de las joyas de la familia. Las empresas se benefician de la administración activa de los propietarios que sienten que realmente son propietarios. Dado que las familias tienen una visión a largo plazo y esperan entregar sus negocios a sus hijos, tampoco es sorprendente que recompren menos acciones que otras compañías y dediquen mucho más a los gastos de capital. Son modelos de virtud a largo plazo. Para ellos, es un asunto de familia.

Lo que más me preocupa es que los datos ocultan una insinuación de que gran parte de lo que sabemos sobre el gobierno corporativo es incorrecto. Los mercados públicos tienden a estar en desgracia, y este es otro punto en los datos que sugiere que dejar que una sola familia se encargue del control de una compañía dará como resultado una empresa mejor dirigida, más enfocada en el largo plazo, que una firma equivalente con una propiedad ampliamente dispersa.

Credit Suisse muestra que incluso algunas de las tácticas de gobierno corporativo más impopulares parecen funcionar. Dividió a las compañías en aquellas en las que la familia tenía acciones con derechos especiales de voto y aquellas en las que la familia a cargo tenía acciones ordinarias sobre la misma base que todos los demás accionistas. El tamaño de la muestra no fue grande fuera de EE.UU., pero para las empresas estadounidenses descubrieron que aquellas controladas por familias con derechos de voto especiales tuvieron un rendimiento significativamente superior.

Esta es la conclusión de Credit Suisse: la preocupación en relación con empresas familiares con estructuras de derechos especiales de voto parece un tanto inapropiada. En promedio, el rendimiento del precio de sus acciones no es peor, su crecimiento no es menor y su flujo de efectivo no es peor. En todo caso, casi diríamos que es lo contrario.

Los inversionistas que se preocupan por el impacto de las estructuras de derechos especiales de voto en las posiciones de los accionistas minoritarios pueden querer señalar que, en todo caso, la liquidez de los derechos especiales de voto sea probablemente menor que la de acciones ordinarias. Esto significa que las familias o fundadores de estas compañías que tienen estos derechos están incluso más cerca de estas firmas que quienes solo tienen acciones ordinarias. Todo lo demás es igual, esto probablemente implica una visión aún más a largo plazo hacia la creación y preservación de riqueza, lo que probablemente sea la razón de su mejor rendimiento a lo largo del ciclo, en nuestra opinión.

Algunos se inclinan a comparar el papel de los accionistas ordinarios en una empresa en la que la familia tiene derechos de voto con un futuro Reino Unido que sigue siendo miembro de la unión aduanera de la Unión Europea, pero no tiene voz. En otras palabras, parece una idea terrible en principio. Pero en la práctica, según esta investigación, resulta una buena idea acoger a una familia con un intenso interés en el bienestar a largo plazo de una empresa y confiar en ella. No hay mejor estrategia que correr con la familia.

