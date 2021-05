A un año de la pandemia del COVID-19 en el país, las empresas y los trabajadores se han adoptado a un nueva forma de trabajar, en tanto la tendencia continuará en el futuro.

Así, un estudio realizado por Career Services Group, empresa especializada en reinserción laboral, da a conocer ocho reglas de juego ya instaladas en el mercado laboral peruano, como producto de la pandemia, basadas en una encuesta realizada y las conclusiones de “The Economist – The World in 2021 – SOHO”

En diálogo con Gestión.pe, el gerente general de Ronald de la compañía, Ernesto Rubio, detalló cada una de ellas.

1.- Trabajo remoto

El trabajo remoto vino a quedarse en el Perú y las oficinas físicas serán -en adelante- espacios de reunión y conexión de tipo más sociable (camaradería). Rubio señala que el trabajo remoto se ha venido a instalar en el país y ya es parte de una práctica generalizada.

“Antes de la pandemia era un grupo muy reducido (que hacían trabajo remoto) y Perú era uno de los últimos países en validar el trabajo remoto, fundamentalmente porque la supervisión para los peruanos era indispensable hacerla presencialmente, era un mito”, afirmó.

Agregó que a futuro, las compañías optarán por aplicar un 70% el trabajo remoto y 30%, trabajo presencial.

2.- Casa – Oficina

Ahora las casas se vuelven más tecnológicas para padres e hijos, adaptándose al trabajo y a los estudios, por lo que ahora poder trabajar desde cualquier lugar será altamente valorado por los trabajadores.

El ejecutivo indicó que en el país se ha dado una adaptación a las regulaciones laborales para la supervisión de los trabajadores que están en cumpliendo funciones en casa y se respete, además, las 8 horas de trabajo.

De igual manera, desde el punto de vista de la comodidad, se resalta que las mujeres están valorando más que los hombres el trabajo remoto porque la mujer sigue cumpliendo una labor doméstica en su hogar.

“Para ellas, sobre todo las que tienen hijos en edad escolar, el trabajo remoto está siendo un factor favorable para su desenvolvimiento profesional si se le instala en la casa”, dijo.

3.- Empresas más tecnológicas

Las compañías que no inviertan al menos 10% en nuevas tecnologías, se extinguirán, indica Rubio. En esa línea, señaló que en el caso de Perú, los abanderados de la transformación digital han sido las empresas retail.

“Si las empresas tenían los planes atrasados porque Perú estaba atrasado o porque la empresa no lo tenía planeado en sus planes, la pandemia ha traído consigo la irrupción de transformar digitalmente la forma de comercialización”, dijo.

4.- El poder del e-commerce

El ejecutivo señala que el e-commerce seguirá creciendo y cerrarán hasta un 50% de tiendas físicas; en tanto, las que sobrevivan, son aquellas que rediseñaron su experiencia.

Explica que los números que se están viendo en Perú en el movimiento de comercio electrónico no se veía hasta antes de esta crisis de la pandemia. Según precisó, de acuerdo a la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, la industria del e-commerce ha crecido 50% el 2020 moviendo US$ 6,000 millones.

“Estamos viviendo una transformación no solo digital, sino, también de reducción de espacios físicos”, señaló.

5.- ¡Adiós a las grandes oficinas!

Continuado con la regla 4, Rubio indicó que más oficinas físicas se cerrarán o reconvertirán a un formato mucho más pequeño.

Agregó que los grandes edificios corporativos generarán espacios vacíos, generando nuevos usos y abriendo oportunidades inmobiliarias.

“Los grandes edificios corporativos van a generar otros espacios para nuevos usos. Las empresas inmobiliarias tendrán que proponer nuevas creaciones de esos mismos edificios. Por ejemplo, en los edificios de cinco pisos solo se utilizará un primer piso”, dijo.

6.- ¡Adiós a los viajes de trabajo!

Los viajes por trabajo, ferias, congresos, entrenamientos presenciales, bajarán a un 50%. Antes de la pandemia, habían viajes no solo de entrenamiento, sino, congresos internacionales y regionales, y capacitaciones.

“Todo lo que es Congresos se ha reducido en un 75% de aforo porque la pandemia continúa y porque muchos países están restringiendo el ingreso. Las compañías están optando por hacer reuniones y capacitaciones en línea. Por otro lado eso era un gasto suntuoso dentro del estado financiero”, sostuvo.

7.- Especializaciones y maestrías online

Otra regla que se ha acentuado es que la educación no volverá a ser igual, por lo que se desarrollarán nuevas plataformas de enseñanza virtual para universidades, postgrados y cursos de educación continua.

Rubio explica que en el Perú había poca credibilidad en obtener un grado académico de manera online y lo que ha sucedió es que se ha roto ese mito y se ha valorado la educación virtual a partir de la pandemia.

“Al empleador peruano que le decías que has hecho su maestría online le generaba dudas. A las maestrías online no le daban tanta importancia sobre todo en las maestrías locales. Ahora se rompe el mito de que no tiene el mismo valor académico, cuando a la hora de la verdad sí tiene el mismo valor”, dijo.

8.- Un nuevo paradigma personal

Finalmente, los trabajadores ahora replantearán sus metas metas personales en distintas dimensiones que incluirá lo siguiente: trabajo, salud, dinero y espiritualidad, este último vinculado a un mayor tiempo con la familia.

“En el lado de satisfacción del trabajador va a ver un paradigma en el sentido de que va a valorar más el tema del trabajo, quizá con una remuneración menor, pero preservando la salud”, afirmó.