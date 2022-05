Después de dos años del ‘home office’ debido a la pandemia del COVID-19 y ahora que van regresando a las oficinas, el 67% (dos de cada tres) de trabajadores peruanos señaló que prefiere laborar más días en casa y solo el 33% está dispuesto a retornar totalmente de manera presencial, así lo señaló un informe de la consultora Dench.

“La pandemia ha provocado un replanteamiento de prioridades, en especial para los colaboradores de las nuevas generaciones, quienes tienen como aliado a la tecnología y que buscan la posibilidad de reducir sus tiempos de desplazamiento, así como poder distribuir mejor sus horarios de trabajo para mantener un equilibrio y sana integración entre la vida personal y laboral”, dijo Marlene Cárdenas, directora de proyectos y gestión de cambio de la consultora Dench.

De acuerdo a cifras proporcionadas por Dench, dentro del 67% de colaboradores que prefieren laborar más días en casa, el 37% desearía tener un “trabajo libre”, en donde el empleado decide si desea asistir a su lugar de trabajo o laborar desde su hogar sin ningún tipo de imposición.

Por su parte, el 37% se inclinaría más por un trabajo que englobe ambas modalidades, en donde tres días es obligatorio asistir a la oficina, mientras que los otros dos días puede trabajar desde casa. Y, el 26% restante prefiere un “trabajo 100% remoto”.

Al respecto, Cárdenas recomendó que para implementar un modelo de trabajo híbrido es importante que primero diseñen o definan el modelo que más se ajuste a las necesidades laborales de la empresa. Posterior a ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Mix presencialidad y remoto: De acuerdo a las necesidades de cada empresa, se debe establecer cuantos días el colaborador debe ir a la oficina, si son fijos o rotativos, y sobre todo darle un resignificado a los días de presencialidad, por ejemplo, que sean destinados para el trabajo colaborativo de los equipos.

Posiciones que pueden aplicar esta modalidad: Según la naturaleza del rol y las funciones no todos podrán aplicar a esta nueva modalidad de trabajo. Tengamos claro que debe primar el valor que brinda el puesto a la empresa.

Claridad en los objetivos y en los espacios de seguimiento: Los equipos deben entender que se espera de ellos para evitar el micromanagement, y asegurar continuidad de funciones y resultados al cliente.

Cifras mundiales del trabajo híbrido:

Las siguientes cifras, tomadas de los estudios, “The rise of the hybrid workplace” y “A new perspective on the modern workplace”, realizados por la empresa de tecnología estadounidense, Cisco Systems, muestran la acogida que está teniendo la modalidad de trabajo híbrido en el mundo:

El 50% de colaboradores cree que el trabajo a distancia implicará políticas de contratación más inclusivas

El 77% de las grandes organizaciones aumentará la flexibilidad laboral.

El 58% de colaboradores a nivel mundial trabajará desde casa ocho o más días al mes.

El 98% de las reuniones tendrá participantes conectados de manera virtual.

El 96% de los encuestados dice que es necesario incorporar tecnología para mejorar los entornos laborales.

El 64% ha acelerado la implementación de servicios cloud y herramientas digitales.

