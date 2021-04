El actual contexto sanitario ha provocado un fuerte estrés en los trabajadores de todo el mundo, sobre todo, a quienes son responsables de cuidar a sus familias a niños, adultos o adultos mayores. Esta situación se agrava cuando no reciben el apoyo de sus empleadores, indicó la consultora Boston Consulting Group (BCG).

De acuerdo con el reporte “Take Care of the Caregivers at Your Company”, en el que se realizó una encuesta a más de 14,000 empleados de Estados Unidos y Europa que tienen a su cargo a niños y adultos mayores, los trabajadores evidenciaron su preocupación por la seguridad laboral y su bienestar físico y mental en comparación con trabajadores que no tienen responsabilidades adicionales.

Más del 50% de los encuestados, reveló que el aumento de sus responsabilidades en el hogar durante la pandemia, provocó una disminución en su capacidad laboral. Además, les preocupaba estar en desventaja en comparación a otros trabajadores. Asimismo, se conoció que el 20% de madres y 15% de padres sintieron que los gerentes no entendían cómo sus responsabilidades en el hogar habían cambiado producto del actual contexto.

Si bien muchas empresas han ofrecido lugares de trabajo flexibles y se han adaptado durante la crisis, se descubrió que el 20% todavía no lo hace. Esta situación provocaría que muchos trabajadores abandonen su empleo actual en los próximos seis meses, lo que representaría un riesgo adicional a la crisis del COVID-19 para las empresas.

Según BCG, reemplazar a un empleado es extremadamente costoso porque la contratación y la capacitación cuestan del 50% al 75% del salario anual del empleado y hasta un 200% si las personas son altamente capacitadas.

Para superar esta crisis, el estudio de BCG recomienda que las empresas brinden más apoyo a sus empleadores, el cual les permita dejar de operar en condiciones estresantes. La empatía, comprensión y el hecho de priorizarlos ante todo logrará que se sientan cómodos en su lugar de trabajo.

Asimismo, indica que los líderes de las compañías deben adaptarse a la nueva realidad y dejar de juzgar a sus trabajadores únicamente en función de las métricas de desempeño tradicionales y, en su lugar, incluir las nuevas responsabilidades adquiridas durante la pandemia en sus evaluaciones.