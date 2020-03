The Economist: Replanteando las licencias por enfermedad

La propagación global de Covid-19 ha llevado a millones de personas en todo el mundo a aislarse (de forma voluntaria u obligatoria) en sus hogares para protegerse del virus. Eso podría ser una amenaza para la actividad económica. También representa un terrible dilema para los trabajadores, algunos de los cuales podrían enfrentar dificultades financieras si no se presentan a trabajar.

El dilema es aún mayor cuando la enfermedad es desconocida, con síntomas que a menudo son leves, al principio, y se asemejan a dolencias comunes. Y si, como una cuarta parte de todos los estadounidenses que trabajan en el sector privado, los empleados no gozan de licencia remunerada por enfermedad, es más probable que corran el riesgo y asistan a su centro de labores.

En el 2009, el brote de gripe porcina representó una similar preocupación para los trabajadores. Muchos estadounidenses decidieron presentarse a trabajar de todas formas, propagando aún más la infección. Un estudio* estimó que alrededor de 7 millones de trabajadores resultaron infectados.

La encuesta global más reciente** sobre subsidio por enfermedad realizada por la Organización Internacional del Trabajo, del 2010, mostró que 145 países disponían de licencia por enfermedad remunerada en ese momento. La mayoría ordenó subsidios de reemplazo de alrededor del 50-75% de los salarios. Más de 100 países permitieron a los empleados estar ausentes durante un mes o más.

El temor de los empleadores y los gobiernos es que los generosos beneficios serán costosos y crearán la tentación de que los empleados finjan estar enfermos. Es cierto que Gran Bretaña y Estados Unidos, que tienen beneficios mezquinos (si los hay), casi no experimentan días de ausencia, en promedio.

Pero la mayoría de los países con beneficios generosos experimentan menos de diez días al año de ausencia. Según datos de la OCDE del 2017, la brecha entre los días anuales perdidos por enfermedad en Francia, donde se compensa el 50-100% de los ingresos durante la licencia por enfermedad, y en Estados Unidos era de solo 4.4 días.

Otras evidencias no sugieren que un subsidio por enfermedad más generoso lleve a una inasistencia adicional al trabajo. La Ley de tiempo pagado por enfermedad se convirtió en ley en Nueva York en el 2014. Una encuesta realizada a 352 empleadores hace cuatro años descubrió que casi el 85% no había experimentado un aumento en los costos y solo el 3% había sufrido más que un aumento simbólico.

Connecticut adoptó una legislación similar en el 2011 ante la oposición de lobistas empresariales. Un estudio de compañías en el 2013 descubrió que muchos notaron beneficios como un mejor ánimo y menos infecciones en el lugar de trabajo.

El problema puede ser que las reglas de subsidio por enfermedad son demasiado estrictas para los empleados y no demasiado generosas. Dada la necesidad de pagar el alquiler (por ejemplo), muchos trabajadores con salarios bajos pueden sentir que tienen que trabajar a menos que estén tan enfermos que sean físicamente incapaces de salir de la casa. Pero las cosas pueden estar cambiando. En Estados Unidos, los demócratas han propuesto durante mucho tiempo la licencia reglamentaria por enfermedad. El presidente Donald Trump ahora habla de ayuda de emergencia para trabajadores enfermos.

Las políticas en el Reino Unido también han cambiado. El subsidio obligatorio por enfermedad ahora se pagará el primer día de ausencia, en lugar del cuarto. En su presupuesto del 11 de marzo, el gobierno británico eliminó un requisito de ingreso mínimo que impedía que muchos trabajadores a tiempo parcial calificaran para el subsidio por enfermedad.

También permitirán a los trabajadores obtener una justificación médica en línea en lugar de trasladarse a una clínica y arriesgarse a infectar a otros pacientes. Puede que aún se necesiten más cambios. El monto semanal obligatorio, de £ 94.25 (US$ 123), es inferior al 20% de los ingresos promedio, y puede tentar a más trabajadores a presentarse cuando se sientan indecisos.

En algún momento de sus carreras, la mayoría de las personas habrán acudido al trabajo cuando se sintieran enfermos, ya sea por una fecha límite inminente o por temor a desagradar a su jefe. La salud de los conciudadanos, ya sea en el trabajo o en el transporte público, tiende a ser tratada como un daño colateral.

En un mundo donde los viajes globales son comunes y fáciles, y las enfermedades tienen el alcance de propagarse rápidamente, las normas sociales pueden necesitar cambiar. Eso significa no solo lavarse las manos, o incluso renunciar al apretón de manos como saludo. También podría requerir un cambio en las actitudes hacia los empleados que van a trabajar mientras están enfermos y potencialmente infecciosos, que van desde elogios por su diligencia hasta desprecio por su falta de consideración.

Contrarrestar las pandemias requiere todo tipo de acción pública, desde la creación de nuevas normas sociales hasta el diseño de vacunas que las autoridades tienen el deber de suministrar. Asegurar que los trabajadores no tengan un incentivo financiero para propagar enfermedades es otro ejemplo. Eso requiere que los gobiernos garanticen un nivel digno de subsidio por enfermedad, y reglas sobre licencia por enfermedad que no castiguen a los ciudadanos responsables.

* “Sick at Work: Infected Employees in the Workplace During the H1N1 Pandemic”, por Robert Drago y Kevin Miller, Institute for Women’s Policy Research.

** “Paid Sick Leave: Incidence, Patterns and Expenditure in Times of Crises”, por Xenia Scheil-Adlung y Lydia Sandner.