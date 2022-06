Una frase que se puso de moda por primera vez hace una década está en todas partes. “Trae toda tu personalidad” es uno de los cuatro valores que British Land, un desarrollador inmobiliario, pregona en su sitio web. Quartz, una editorial, realizó un taller el año pasado llamado “Cómo navegar por el lugar de trabajo con tu personalidad integra”. “Toda tu personalidad es bienvenida aquí”, promete un banco a los posibles empleados. (Whole Foods también usa la frase en su sitio de carreras globales, pero tiene una excusa decente).

Hay individuos derivados. Workday, una empresa de software empresarial, quiere que sus empleados den lo mejor de sí mismos en el trabajo. Finn, un sitio de anuncios clasificados en Noruega, está contratando a un especialista en compensaciones y beneficios al que le encanta llevar su “personalidad completa” a la oficina. Key, un banco estadounidense, prefiere usar el término “personalidad auténtica”.

La idea que une estas frases es que los empleados no necesitan pretender ser alguien que no son. En lugar de tener una personalidad en el lugar de trabajo y una personalidad fuera de éste, las personas pueden simplemente relajarse y ser siempre ellas mismas.

Detrás de este pensamiento hay una buena intención, o más bien muchas buenas intenciones. La noción de la personalidad íntegra capta de diversas formas la idea de que las personas están más comprometidas con el trabajo si creen en el propósito de una empresa; que los equipos son más efectivos si los colegas se entienden entre sí; que las personas con identidades diferentes se sientan cómodas en su propia piel; que las empresas deben preocuparse y responder a los problemas que afectan el bienestar de su personal, desde la salud mental hasta el cuidado de los niños; y que los líderes necesitan mostrar algo de su lado personal para estar conectados con su personal.

Ninguna de estas cosas es absurda. Muchas son, de hecho, activamente deseables. Sin embargo, cualquier idea que cubre tanto terreno está destinada a tener agujeros, incluso más que un colador.

Lo más obvio es que nadie debería llevar su personalidad íntegra al trabajo. Las personas son una mezcla de rasgos, algunos buenos y otros malos. Muchos de ellos deben mantenerse alejados del lugar de trabajo. Su ‘yo profesional’ muestra compromiso con el trabajo y almuerza en un escritorio. Su personalidad integra está planeando las próximas vacaciones y come helado en el sofá. Su ‘yo profesional’ hace presentaciones a la junta directiva y dice cosas como: “Hagamos que el equipo de análisis ponga manos a la obra con esto”. Su personalidad íntegra no puede usar una tostadora y dice cosas como: “¿Alguien ha visto mis calcetines?” Pretender ser alguien que no eres no es un problema; es esencial.

Por las mismas razones, su empleador puede decir que quiere que el empleado lleve su completa personalidad al trabajo, pero en realidad no lo dice en serio. Una empresa es una jerarquía, en la que incluso los jefes más comprensivos esperan que las personas sigan las órdenes en lugar de sus corazones. Diga algo que avergüence a su empresa, como lo hizo un alto ejecutivo de HSBC el mes pasado al burlarse de las advertencias apocalípticas sobre el cambio climático, y terminará siendo repudiado en lugar de elogiado por su autenticidad.

Esta columna lleva el nombre de una historia corta de Herman Melville, en la que el personaje del mismo nombre dice su propia verdad al decir “Preferiría no hacerlo” a cada una de las solicitudes que le hace su gerente. Termina muerto.

Cualquier trabajo que involucre un uniforme es, por definición, pedirles a los empleados que subsuman sus personalidades, no que las expresen. Cuando los tiempos son difíciles o el desempeño es de mala calidad, un empleado es un individuo en segundo lugar y una partida en el presupuesto en primer lugar. Si las circunstancias lo requieren, se le pedirá que se vaya y se lleve toda su personalidad consigo.

Como resultado, se circunscribe cuidadosamente la aportación de las personalidades íntegras. Los candidatos a puestos de trabajo suelen sentirse obligados a contarles a los entrevistadores algunas cosas sobre sí mismos para demostrar que son seres humanos completos. Sin falta, esas cosas están en la línea de “Tengo un perro llamado Casaubon, tengo un banco de alimentos local y me encanta hacer kayak en el mar”. Nunca son “Odio a los animales, el ejercicio y a mis semejantes”.

Muchos ejecutivos también se dedican a la autosuficiencia de un tipo muy sintético. Como regla general, si está siguiendo consejos sobre cómo ser auténtico, no está siendo auténtico. Y si está programando reuniones para mostrar vulnerabilidad, está mostrando principalmente astucia controlada.

Uno de los atractivos del lugar de trabajo es que es un lugar donde hay un esfuerzo compartido. Ese esfuerzo se llama “trabajo”. Necesitan ser amigables para ser un buen colega, pero no necesitan ser amigos. Necesitan ser capaces de tener empatía, pero no necesitan emocionarse constantemente. Tienen que mostrarse, esforzarse y hacer su parte. Tienen que traer su propio rol.