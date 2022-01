En un episodio de “Seinfeld”, una antigua comedia de televisión, el personaje de George Costanza revela el secreto de fingir que trabaja: actuar irritado. Sacude la cabeza, frunce el ceño y suspira para demostrar la técnica. “Cuando pareces molesto todo el tiempo, la gente piensa que estás ocupado”. En los comentarios publicados debajo de este video en YouTube, los visitantes informan con deleite de que la táctica realmente funciona e incluso ofrecen algunos consejos propios: caminar por la oficina con sobres de manila, aconseja uno.

Antes de que la pandemia convirtiera a todos en empleados remotos, a los gerentes les preocupaba que trabajar desde casa fuera un paraíso para holgazanes como George. La gente estaría fuera de la vista y supervisión: empezaría a trabajar tarde, saldría temprano y no haría nada durante la jornada. La realidad del trabajo a distancia ha resultado ser diferente. Los días se han vuelto más largos y los empleados son claramente visibles. El trabajo se ha vuelto más ‘performativo’.

El simple hecho de iniciar sesión ahora es público. Los puntos verdes junto a su nombre en los canales de mensajería son los equivalentes virtuales de las casacas colgadas en las sillas y los monitores encendidos. Los calendarios ahora se comparten con frecuencia: los vacíos parecen perezosos; los completos lucen virtuosos.

Es más probable que la comunicación suceda en canales de mensajería abiertos, donde todos pueden ver quién está contribuyendo y quién no. Los correos electrónicos también pueden ser ‘performativos’: programados para la madrugada o el fin de semana, o la madrugada del fin de semana, para transmitir el esfuerzo ‘estajanovista’ (movimiento obrero socialista que nació en la Unión Soviética por el minero Alexei Stajanov). Los ruidos repetidos, como las notificaciones ‘knock-brush’ de la app de mensajería Slack, proporcionan una banda sonora de ajetreo.

Han proliferado las reuniones, la respuesta de la oficina al teatro. Son más difíciles de evitar ahora que hay que responder a las invitaciones y que las agendas son públicas. Incluso si no dice nada, las cámaras convierten las reuniones en una actuación de mímicas: una expresión atenta y un asentimiento ocasional ahora cuentan como una forma de trabajo.

La función de chat es una nueva forma de proyectarse. Satya Nadella, jefe de Microsoft, dice que los comentarios en el chat lo ayudan a conocer a colegas de los que de otra manera no tendría noticias. Quizás sea así, pero eso es un incentivo irresistible para plantear preguntas que no necesitan respuesta y ofrecer observaciones que no vale la pena hacer.

Los documentos compartidos y los canales de mensajería también son campos de juego de la ‘performatividad’. Los colegas pueden dejar comentarios públicos en documentos y, en el proceso, notificar a sus autores que se ha realizado algún tipo de trabajo. Pueden iniciar nuevos canales e invitar a cualquiera; cuando nadie los usa, pueden volver a archivarlos y parecer eficientes. Al asignar tareas a las personas o etiquetarlas en una conversación, pueden proyectar largas sombras de falsa laboriosidad. Un revelador estudio de investigación reciente descubrió que los miembros de equipos de alto rendimiento tienen más probabilidades de hablar entre ellos por teléfono, todo lo contrario a la comunicación pública.

La celebración ‘performativa’ es otro sello distintivo de la pandemia. Una vez que una persona ha reaccionado a un mensaje con un emoji aplaudiendo, es probable que otros se unan hasta que se produzca una ovación virtual. Al menos los emojis son divertidos. La llegada de un correo electrónico en cadena anunciando un ascenso es tan bienvenida como un disparo de rifle en una zona de avalancha. Alguien responde con felicitaciones y luego otro destinatario agrega sus propios buenos deseos. A medida que se acumulan más personas, aumenta la presión sobre los que no responden para que respondan también. En cuestión de minutos, los colegas le dicen a alguien que nunca han conocido en persona lo mucho que se merece su nuevo puesto.

El teatro siempre ha sido una parte importante del lugar de trabajo. La comunicación abierta es un requisito previo para el éxito del trabajo remoto. Pero la prevalencia del trabajo ‘performativo’ es una mala noticia, no solo para los George Costanza del mundo, que ya no pueden desconectarse realmente, sino también para los empleados que tienen que ponerse al día con las tareas reales una vez que termina el espectáculo. Por extensión, también es malo para la productividad. Entonces, ¿por qué persiste?

Una respuesta radica en el deseo natural de los empleados de demostrar lo duro que están trabajando, como robots con su teclado. Otra radica en la necesidad de los gerentes de ver lo que todos están haciendo. Y un tercero se insinúa en una investigación reciente, de académicos de dos escuelas de negocios francesas, que encontró que los profesionales de oficina se sienten atraídos por un nivel de “ocupación óptima”, que ni los abruma ni les deja mucho tiempo para pensar. Correr de una reunión a otra, clasificar correos electrónicos y cumplir una sucesión de pequeños plazos puede generar entusiasmo, incluso si no se está logrando mucho. La representación es lo que cuenta.