Sin embargo, el punto más amplio del almirante es universal: ya sea un marinero, un vendedor o un director ejecutivo, “si hace la cama todas las mañanas, habrá realizado la primera tarea del día”. Su discurso de graduación se hizo viral.

Todos deben luchar contra la tentación de retardar las cosas de vez en cuando; millones de camas no se tienden cada mañana incluso en una definición más flexible que la de la Marina. Eso también es cierto para las personas que, como su columnista, sufren más a menudo de la aflicción inversa: tener problemas para posponer las cosas, incluso si probablemente deberían hacerlo. Aun así, como alguien con unas ganas perennes por completar tareas, tengo algunos consejos para los holgazanes autoproclamados que desean hacer que sus vidas sigan más la disciplina naval.

Comience por no llamarse a sí mismo un procrastinador. De hecho, si lo hace, probablemente ya sea todo lo contrario. En “Out of Sheer Rage” (1998), Geoff Dyer eleva el ocio a una forma de arte. El libro narra cómo el autor estaba perdiendo el tiempo en lugar de escribir un estudio sobre D. H. Lawrence. “En todo el mundo, la gente está tomando notas como una forma de posponer, postergar y sustituir”, escribe Dyer, incluso supuestamente sobre sí mismo. Si acaso pudiera empezar, se lamenta. Dado que se las arregló no solo para comenzar, sino también para completar, publicar y comercializar un libro brillante, incluso si el tema era menos idealista de lo previsto, las lamentaciones eran, de hecho, engranajes de la productividad.

La forma más fácil de terminar las cosas es ponerlas en marcha en primer lugar. La razón por la que las personas ocupadas nunca dejan de moverse es porque su movimiento constante genera más impulso. Esto es, obviamente, más fácil decirlo que hacerlo, especialmente si encuentra una tarea desagradable. Cuanto más desagradable parece algo, más tiempo pasas pensando en lo horrible que es. Eso, a su vez, hace que sea aún menos probable que lo mencione, y así sucesivamente. Ser consciente de este círculo vicioso no garantiza que saldrás de él. Pero es, al menos, un comienzo.

En términos prácticos, ponerse en marcha puede significar algo tan simple como abrir un correo electrónico. Hace dos décadas, en “Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity”, un consultor estadounidense de gestión del tiempo, David Allen, advirtió a los lectores que “la bandeja de entrada es una estación de procesamiento, no un contenedor de almacenamiento”. La bandeja de entrada del correo electrónico, cuyo contenido no se acumula en el escritorio, es aún más fácil de confundir con un bote de basura que con una bandeja de entrada.

La correspondencia electrónica es el punto de partida de la mayoría de los proyectos laborales, más aún en la era del trabajo híbrido. Así que simplemente haz clic en él. Y si aún se encuentra evitando cosas en su lista de tareas pendientes que lo ponen ansioso, involucrar a otros puede ayudar. Discutir tareas con colegas puede suprimir la tendencia a eludir las partes de su trabajo que menos le gustan.

Una vez que se haya puesto en movimiento, considere sus puntos de ruta. Eso puede significar dividir un trabajo en partes más pequeñas y más fáciles de lograr.

Un artículo seminal del 2005 de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts examinó cómo se procesa el conocimiento conceptual. Los autores encontraron que el cerebro prefiere tareas concretas y discretas a las amplias y abstractas. Fíjese primero en completar un documento, en lugar de comenzar con el objetivo de elaborar una estrategia completa. Hagas lo que hagas, resiste la tentación de lo demasiado concreto, como afilar lápices.

La dilación se encuentra entre la lógica y la emoción, entre la ambición y el logro. Cerrar esa brecha puede ser difícil, incluso cuando sabe muy bien que si lo hace, la temida tarea ya no acechará en el fondo de su mente como un intruso no deseado. El progreso rápido es difícil pero gratificante, y ofrece un subidón que es imposible de descubrir para aquellos que dejan las cosas para el final.

Posponer algo no hace que desaparezca. Vale la pena repetir esa verdad trivial. Solo pregúntele a los banqueros centrales que siguieron retrasando los aumentos de las tasas de interés incluso cuando los economistas advirtieron sobre el aumento de la inflación. Ahora deben aumentar las tasas más y más rápido, a riesgo de provocar una recesión.

La mayoría de las decisiones en el lugar de trabajo no son tan importantes, pero las empresas aún pueden sufrir pérdidas materiales si los empleados posponen tareas y decisiones. Entonces, si ese correo electrónico llega a primera hora de la mañana, léalo y responda, incluso si eso significa dejar su cama sin hacer.