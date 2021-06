El trabajo híbrido puede ser el futuro, pero eso plantea la cuestión de cómo se organizará realmente. ¿Dejarán las empresas que sus empleados elijan qué días vienen a la oficina y qué días están en casa? ¿Y las horas de trabajo? Si los empleados tienen una opción, es evidente que necesitan una estrategia para maximizar su visibilidad y minimizar el estrés. Entonces, este columnista tiene algunos consejos sobre qué días debe optar por trabajar desde casa.

Lunes: demasiado obvio. También podría decir: “He estado bebiendo todo el fin de semana y tengo demasiada resaca para estar disponible”. En el siglo XVIII y principios del XIX, cuando a la gente se le pagaba los sábados, el absentismo en el primer día oficial de la semana laboral era tan común que se le conocía como “Lunes Santo”, porque se sentía casi como un segundo sábado.

Desde el punto de vista laboral, los lunes suelen ser un día en el que se realiza algún tipo de reunión de equipo y se establecen las prioridades para el resto de la semana. Sería mejor ir a la oficina ese día y posponer el tiempo para el trabajo en solitario hasta más tarde en la semana. Probablemente también sea una buena idea mostrar su entusiasmo al jefe presentándose el primer día de la semana.

Martes: a algunas personas puede que no les guste el patrón creado al pasar los martes en casa, ya que divide la semana laboral en dos partes desiguales. No a este columnista, que solía trabajar desde casa ese día antes de que ocurriera la pandemia, completando la columna (eliminando los errores tipográficos, eliminando las ideas inconexas y puliendo los juegos de palabras). Aún así, además de dividir la semana, el trabajo en casa el martes también parece ser un día que pocos podrían elegir. Y luego no hay nada más satisfactorio que mirar por la ventana y ver a todos los demás irse al trabajo, mientras tú te sientas en pantuflas y tomas un café.

Miércoles: trabajar a distancia este día sería del gusto de Hercule Poirot, el detective de Agatha Christie, aficionado a la simetría y el orden. Dos días de trabajo en la oficina, un día en casa, dos días más en la oficina y luego un fin de semana de dos días. No encaja con el calendario de The Economist (el miércoles es el día límite). Sin embargo, es bueno elegir. Ignore la propaganda de “El niño del miércoles está lleno de dolor”. Las empresas probablemente estarán felices de permitir que los empleados elijan este día, ya que los lunes y viernes serán las opciones más populares.

Jueves: aunque divide la semana laboral de forma similar, este parece un día laboral remoto menos satisfactorio que el martes. Esto se debe a que, habiendo evitado el viaje cotidiano el jueves, tendrá que pasar por el proceso de nuevo el viernes. Sin embargo, hay algo que decir sobre esta opción, ya que significa que puede comenzar a pensar en el fin de semana el miércoles por la noche.

Viernes: como el lunes, esta es una elección demasiado sospechosa. Los colegas sonreirán con complicidad y usarán sus dedos como comillas cuando usted diga que está “trabajando desde casa” los viernes. Los gerentes se encargarán de llamarlo en varios momentos del día para escuchar los signos reveladores de la playa o el campo de golf.

No hay necesidad de arriesgarse a experimentar esta sospecha gerencial. Los holgazanes han aprendido durante mucho tiempo que los viernes tienden a ser más relajados en la oficina; los colegas pueden desaparecer durante almuerzos largos (o bebidas tempranas) y nadie hará demasiadas preguntas si no está en su escritorio después de las 3 de la tarde. Por lo tanto, si realmente quiere descansar del trabajo, vaya los viernes y disfrute de su tiempo libre en un día diferente. Y si es un empleado diligente que quiere mantener una reputación de trabajo duro, no elija el viernes para trabajar a distancia.

Por supuesto, muchas empresas pueden permitir dos días de trabajo remoto, lo que conduce a otras diez combinaciones posibles. Para evitar sospechas, no elija lunes / viernes o jueves / viernes como combinación remota. Martes y jueves pueden ser una buena selección, ya que significa que estará en la oficina (y por lo tanto visible) cada dos días.

Y luego está la posibilidad de horarios flexibles. Los madrugadores pueden disfrutar de la oportunidad de comenzar el día a las 8 am, terminar a las 4 pm y tener el resto del día para ellos. Pero en muchas empresas, el jefe se levanta apenas amanece, por lo que el madrugador puede acabar con todo el trabajo. Empiece al mediodía y termine a las 8 pm y es posible que descubra que no hay nadie alrededor que lo moleste después de las 6 pm y puedes cenar y ver Netflix de forma segura.

Las reglas están cambiando y también el potencial para explotarlas. Para prosperar en la era del trabajo remoto, los empleados necesitarán la astucia de Maquiavelo y la brillantez táctica de Napoleón.