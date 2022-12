Fundada en el 2003 en Silicon Valley como una plataforma para redes profesionales y comprada en el 2016 por Microsoft por US$ 26,000 millones, LinkedIn se ha convertido en una pieza clave del ciberespacio corporativo, con más de 800 millones de usuarios registrados en todo el mundo.

Sus 171 millones de miembros estadounidenses superan en número a la fuerza laboral del país. Los estudiantes de secundaria están creando perfiles para incluirlos en sus solicitudes universitarias. Lo más probable es que usted también tenga uno. ¿Cómo lo aprovechas al máximo?

Para aquellos que aún no se han vinculado con LinkedIn, el primer paso crítico es diseñar su perfil. Primero, elige una foto ingeniosa: piensa que la resolución visionaria se encuentra con la autenticidad empática. Luego, enumere su historial educativo y profesional. Recuerde, nada es demasiado trivial. ¿Fue a un jardín de infancia selectivo? Dígalo; ilustra que fuiste un ganador desde temprana edad. Mientras elabora su lista, asegúrese de que se lea de la manera más inexpresiva posible: sin adjetivos, sin toque personal. Lo mecánico y práctico es un plus.

Armado con su perfil, puede ponerse manos a la obra y comenzar a crear su red. Debe tener 500 o más conexiones en su perfil para ser tomado en serio. Para lograr esto, debe salir de su zona de confort y abordar a completos extraños. No actúe como si invitara a compañeros de clase que no conoce a su fiesta de cumpleaños, lo que en la vida real le hace ver desesperado. En LinkedIn, ‘morirse de verguenza’ no es parte del léxico. Su columnista ha acumulado 6,315 conexiones, de las cuales en realidad conoce unas 300.

¿Recuerda a ese primo a quien su madre siempre menciona, que trabaja en Bain Capital en Boston? Qué mejor manera que una inocua invitación de LinkedIn para volver a conectarse y obtener un punto de apoyo en su red de capital privado. ¿Y ese hombre que se sentó a su lado en el avión de pasajeros de Chicago? Incluso si solo recuerda su nombre y la empresa en la que trabaja, el algoritmo de LinkedIn debería permitirle localizarlo con relativa facilidad.

Si Ud. es analista de Goldman Sachs, conéctese con todos los analistas de JPMorgan Chase, Morgan Stanley y UBS. No se preocupe, están pensando lo mismo, por lo que es probable que lo complazcan. Mientras lo hace, también podría acercarse a todos los que tienen contactos en Goldman. Si un superior, el mejor de todos, el CEO, acepta, ha encontrado oro. Las conexiones existentes del jefe le tratarán como a un igual; aquellos desesperados por obtener un grado de separación más cerca del mandamás vendrán a rogarle. Su red explotará.

A continuación, haga alarde de todos sus éxitos. LinkedIn es para los trabajadores administrativos lo que Instagram es para los amantes de la moda: una forma de presentar la versión más envidiable de si mismo. “Profundamente honrado de haber sido clasificado en la categoría Global Elite de Thought Leaders por [insertar el nombre de la organización que entrega títulos al azar]”.

Si quiere que todos sepan que usted fue un orador en el Foro Global de Reguladores de Bloomberg, adjunte fotos suyas en el podio y hágalo suyo. Publicar es, en esencia, presumir, por lo que cualquier intento de mitigar invariablemente se presenta como una humilde jactancia (“Mis colegas me dijeron que debería compartir mis éxitos. Por lo tanto, me enorgullece anunciar que fui invitado a participar en el Innovation panel de líderes”). Bartleby publica solo sus columnas (como esta) sin comentarios.

Mientras alimenta la aplicación con sus logros, no preste demasiada atención a los perfiles de los demás, eso le permitirá parecer sereno e imperturbable, no envidioso. Ignore las indicaciones generadas automáticamente como “Felicite a Dimitris por comenzar una nueva posición como codirector de European Private Equity en KKR”. Estas están diseñadas, como su madre lo haría, para restregárselo en la cara y motivarle a ser más ambicioso (ahora que lo pienso, seguro le mencionó que ese primo se había mudado a Londres).

Debe jugar con calma, así que ignore todas las indicaciones automáticas como “Tómese un momento para reconocer un año de estar conectado con su compañero de trabajo”. Ese tiempo es mejor invertido en forjar nuevas conexiones para acumular números, lo cual, en el mundo gamificado de las redes sociales que buscan gratificación, es en última instancia una gran parte de lo que se trata LinkedIn. Según la última notificación, “Apareciste en 178 búsquedas esta semana”. Así que algo debe estar haciendo bien.