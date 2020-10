La pandemia del COVID-19 abrió nuevos retos para las empresas en su relación con los colaboradores al punto que la comunicación interna adquirió una relevancia significativa con la llegada del teletrabajo.

Silvia Carrillo, docente de Universidad de Pacifico Business School y CEO de Eco Consultores Perú, nos comenta acerca de los principios claves y retos que trae el teletrabajo.

La especialista explica que tras un estudio de la Universidad de Pacifico Business School a más de 520 profesionales que trabajan en el área de Recursos Humanos en el Perú, se descubrió que se ha triplicado la importancia de la comunicación interna, así como la relevancia del liderazgo empático.

“Hay una mayor concientización de la importancia de la comunicación interna de las empresas. Esto permite tener un espacio muy fértil para seguir trabajando en ese acercamiento, empatía y asertividad de la empresa con los empleados, para una gestión humana de las organizaciones, con esto lograremos un teletrabajo más productivo, solidario y empático”, explica Carrillo.

PRINCIPIOS CLAVES DEL TELETRABAJO

Hoy hay una nueva forma de llevar el trabajo en nuestras organizaciones, según comenta la profesora de la Universidad de Pacifico Business School, en el trabajo asincrónico el colaborador cumple con sus deberes, asiste a las reuniones, pero también hay momentos donde logra desconectarse.

“Esto genera altos niveles de productividad porque no necesitamos que esté conectado 24/7 frente a un ordenador. Es un tema de confiar en el colaborador y respetar sus tiempos.”, cuenta Carillo.

Menciona además que con el trabajo asincrónico, los principios se enfocan en la confianza, el respeto y la cocreación de normas dentro del teletrabajo. “Todas estas claves giran alrededor de la empatía. Aquí el tema está en los detalles y gestos, toda la parte de conexión humana que denota empatía, eso es lo que el mundo está pidiendo.”

En otro momento, recordó que los líderes de ahora deben conocer cómo es su equipo de trabajo y cuáles son sus necesidades en sus hogares principalmente. Con esta información, señala que se puede decidir con el equipo, a qué hora se reúnen virtualmente, a qué hora descansan, a qué hora trabajan. “Tenemos que conocer su realidad y construir con ellos, las pautas de convivencia”

ESTAR CONECTADOS, UN RETO DEL TELETRABAJO

Con estos principios, se abren nuevos retos, según Carrillo, uno de ellos es llegar a la mayor cantidad de colaboradores con la visión de la empresa y en tiempos de teletrabajo, esto será mediante la conexión virtual.

“Es un desafío muy grande conectar con los colaboradores, para quienes tienen que liderar una reunión por Met, Zoom, Teams, ya que el contacto presencial es invaluable, nunca el contacto virtual va a superar al presencial por el carácter humano que este último te regala”, dice Carrillo.

Comenta también que desde la Comunicación Interna se busca fortalecer los espacios de conexión virtual y hacer que las personas se sientan vinculada con la energía de colaboración.

“Entre las técnicas que hay, la principal que se tiene que tener en cuenta es que se promueva la participación, llamando a una persona, promoviendo a que cuente qué opina. Programarlas con anticipación también es importante, así estemos en casa. Hacer check in y check out de las emociones que generan las reuniones. Lo ideal es no tener reuniones superiores a 1 hora.”, explica.

Carrillo menciona que hoy el líder tiene que dotarse de más estrategias para vincular y conectar al equipo en este escenario virtual, debe leer emociones, buscar cómo apoyarlos ya no tanto directivo, el tono cambio, ahora debe ser más empático y asertivo. “El reto está en entender y sociabilizar con las diferentes realidades de los trabajadores”