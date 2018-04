Si surge una emergencia de trabajo, este servicio lo despertará

Mientras el mundo corporativo lidia con una cultura de trabajo permanentemente activa, algunas de las compañías más grandes del mundo están recurriendo a una herramienta creada por una startup de Silicon Valley que alerta automáticamente a los empleados sobre los problemas las 24 horas del día.

PagerDuty Inc. comenzó como un servicio para que las empresas supervisaran su software y alertaran al programador responsable de un conjunto particular de códigos cuando surgieran fallas u otros problemas.

El Banco Mundial, Gap Inc. e IBM se encuentran entre las más de 10,000 compañías que han adoptado el producto. PagerDuty genera más de US$ 8 millones al mes en ingresos recurrentes, lo que significa que está en camino a registrar más de US$ 100 millones en ventas anuales, indicó la startup.

Ahora, PagerDuty desea ofrecer el mismo enfoque de "siempre disponible" para otras clases de trabajadores, como agentes de comercialización, administradores de TI y para la clase ejecutiva. Jennifer Tejada, la directora máxima, dijo que ciertos eventos requieren una respuesta sin importar la hora, y su software puede ayudar a las empresas a estar atentas cuando, por ejemplo, una celebridad tuitea acerca de la marca o cuando los servicios de alojamiento web están fallando.

El software se asegura de que las personas indicadas que supervisan un proyecto reciban una notificación cuando hay una crisis, en lugar de despertar a colegas innecesariamente en la mitad de la noche, agregó.

"En lugar de esperar hasta que sus clientes se incendien y le manden tuits, vemos esas tormentas de eventos antes de que se conviertan en un incidente", dijo Tejada. PagerDuty ayuda a una empresa a localizar a los trabajadores "para resolver esos eventos antes de que un cliente se vea afectado por un daño o un empleado se vea afectado por un daño", dijo.

El concepto podría ser difícil de vender a muchos empleados, que ya se sienten sobrecargados de trabajo. Prácticamente en todas las industrias, los ejecutivos están tomando medidas para lograr un equilibrio más saludable entre el trabajo y la vida personal, y evitar así el agotamiento.

La semana pasada, Moelis & Co. les dijo a los banqueros de alto rango que no presionen a sus colegas jóvenes para que sigan trabajando hasta altas horas de la noche. La mitad de los estadounidenses dijo que trabajan en su tiempo libre para cumplir con las demandas de los empleadores, según un estudio de Rand Corp., grupo de investigación sin fines de lucro.

PagerDuty se inspiró en un proyecto de Amazon.com Inc. El minorista en línea estaba desarrollando herramientas para alertar de inmediato a los empleados cuando su código requería una reparación. Las tiendas pueden perder millones de dólares en ventas si sus sitios web fallan, por lo que unos minutos de inactividad pueden significar mucho dinero.

Otras compañías comenzaron a identificar esta misma necesidad y en la última década aproximadamente ha surgido un nuevo grupo de trabajadores técnicos conocidos como DevOps, o desarrollo y operaciones. Ellos se encargan de asegurar que los sistemas nunca se caigan.

Tres exempleados de Amazon comenzaron a desarrollar PagerDuty en 2009. El nombre proviene de una época pasada en la que los trabajadores de turno esperaban a que se activaran los localizadores en sus cinturones.

Después de sentar las bases para su empresa, los fundadores se mudaron de Toronto al Área de la Bahía de San Francisco en el 2010 para unirse a Y Combinator, una incubadora de empresas. Willett Advisors, el brazo de inversión para los activos personales y filantrópicos de Michael Bloomberg, fundador y dueño mayoritario de Bloomberg LP, es un inversor en las startups de Y Combinator.

Las firmas de capital de riesgo Andreessen Horowitz, Bessemer Venture Partners y Accel Partners invirtieron en PagerDuty. La firma ha recaudado US$ 83 millones y tiene casi la mitad de esa cantidad en el banco, dijo Ethan Kurzweil, socio de Bessemer que forma parte del directorio de la startup.