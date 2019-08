La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) viene implementando cambios en la forma que realiza las inspecciones laborales como el uso de comunicaciones electrónicas para requerir información laboral a las empresas y formalizar a los trabajadores.

Gestión conversó con Juan Carlos Requejo, jefe de dicha entidad, sobre estos cambios y sus metas.

¿Actualmente cuántos inspectores tiene la Sunafil?

Estamos cerca a 700.

¿Son suficientes para realizar las labores de fiscalización?

Estamos viendo cómo mejoramos la forma en que trabajamos. Tenemos todo un equipo que ha venido haciendo las cosas de una manera, pero es necesario de que revisemos esa forma trabajar mejor.

¿Por ejemplo?

En el 2017, se proyectaba una fiscalización a través de cartas inductivas. Sin embargo, (en ese entonces) algunos inspectores interpretaban que la única manera de realizar una inspección era de manera presencial. Ahora se ha demostrado que es una herramienta muy potente.

¿Cuál es el siguiente paso?

Se ha detectado que Alrededor del 70% de las denuncias pueden ser abordadas sin necesidad de que el inspector se desplace, ya que se trata incumplimientos de pago de beneficios sociales como gratificaciones, utilidades, sueldos, que se verifican con las planillas y otros, que se consideran cacasos no complejos o sencillos.

¿Qué se plantea en estos casos sencillos?

Los plazos para la investigación de los casos complejos y sencillos es el mismo, es de 30 días hábiles que pueden extenderse por 30 días adicionales, sujeto a discrecionalidad del inspector

¿Es razonable que en los casos sencillos se utilice el plazo máximo?

La lógica dice que no, y en realidad no debería ser así. Sin embargo, al no haberlo regulado, que es una debilidad de nosotros como administración.

¿Cuál es la propuesta?

Nosotros estamos planteando que para los casos no complejos el plazo inicial sea de 15 días hábiles que podrá ser ampliado por 5 días hábiles más. Y un plazo extraordinario si es autorizado por el supervisor. Es decir, estamos dando la posibilidad de que los plazos se reduzcan y acotar las comparecencias. No puede haber comparecencias sin que no haya un límite.

¿Y el objetivo?

La idea es que el inspector ingrese a la empresa y haga una buena investigación cuando se desplace; así quedará claro el sentido de la investigación. Y luego llamará a una comparecencia a la empresa para dar una alternativa al empleador para subsanar la infracción, ya que si subsana no habrá multas. Este cambio va a beneficiar a la gran mayoría de personas.

Sin embargo, los sindicatos de los inspectores han protestado señalando que estos cambios afectan su autonomía y direccionan el contenido de sus decisiones

Esta directiva que se iba a publicar este lunes, pero hemos acordado con los inspectores realizar una revisión conjunta y en dos semanas más, publicarla. La idea es que existan algunos ajustes, toda norma es perfectible. Pero el gran beneficiado es el ciudadano y el sistema de inspección. No se afecta ni direcciona sus decisiones, ya que la autonomía está vinculado al hecho de determinar o no una infracción.

¿Estos temas sencillos se han categorizado?

Sí, se han catalogado como por ejemplo, el incumplimiento de beneficios sociales, la formalización laboral, que incluso por una directiva tiene un plazo más corto en 20 días; o temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que ya no se aplican prórrogas, por ejemplo.

En el caso de la formalización ¿cuáles son los resultados?

Estamos por llegar a 110 mil trabajadores formalizados a este mes, siendo el proyectado 74 mil al año. Por eso, estimamos la formalización de 150 mil trabajadores a fin de año.

¿Cómo explica ese resultado?

Los grupos de formalización usan formatos de informes que reducen el tiempo de llenado de tres horas a cinco minutos, y ahora se encuentra en etapa de capacitación otras áreas, para que se aplique a nivel general este año.

¿Cuántos inspectores componen el equipo de formalización?

Existen dos grupos, el que ve formalización urbana 20 personas ;y, 10 personas para la formalización rural, que representan el 70% de los resultados de formalización en este año. Estos son los resultados de haber entrado a una línea de trabajo diferenciado, no haciendo lo mismo que haciamos antes, no se necesitan 3,000 inspectores. Sino con la mejorar el proceso y ayuda de la tecnología.