¿Cómo saber si estoy sufriendo acoso laboral?

El acoso laboral o “mobbing” es un tipo de acoso, que hace referencia a las conductas habituales dentro del ámbito de trabajo que provocan una situación de violencia psicológica contra un empleado. Estas actitudes abusivas pueden desarrollarse por el jefe de la empresa o un compañero de trabajo de forma verbal, escrita o con gestos que atentan contra la dignidad e integridad de la persona.

El “mobbing” es una forma de estrés laboral que se caracteriza porque no ocurre por causas relacionadas directamente con el desempeño del trabajador con su organización. Tiene su origen en las relaciones que se generan entre las personas.

En función de cada uno de los casos, existen varios tipos de acoso laboral. El portal web Infojobs recopiló los casos más comunes de acoso dentro de una empresa para alertar a los profesionales.

Cabe señalar que las conductas más habituales que se dan en los casos de acoso laboral son difíciles de determinar porque varían según la situación de cada víctima. Sin embargo, se pueden resumir en las siguientes premisas generales:

DISCRIMINACIÓN LABORAL DEL TRABAJADOR

Ocultan información para que usted no pueda desarrollar bien su trabajo. No le permiten ascender, no le informan sobre los proyectos y formación que ofrece la empresa, no tiene acceso a ciertas facilidades que los otros trabajadores de la misma condición tienen.

Tiene su origen en las relaciones que se generan entre las personas. (Foto: Shutterstock)

AISLAMIENTO LABORAL

Lo ignoran, le restringen o prohíben sus posibilidades de comunicación con otros compañeros, superiores y/o clientes, no puede comunicarse por teléfono, por correo electrónico o por medios presenciales, no se le informa de las reuniones o citas importantes dentro de la empresa en las que puede estar presente.

RESPECTO A LAS TAREAS ASIGNADAS

No le dan trabajo para hacer o le dan trabajo por debajo de sus funciones, no le dejan tener iniciativa ni opinión propia en las tareas, lo fuerzan a hacer trabajos contra sus principios o que ponen en riesgo su salud.

SOBRECARGA DE TRABAJO

Suele ser uno de los tipos de acoso laboral más habituales hoy en día: Se le acortan los plazos, le asignan tareas en exceso o por encima de sus posibilidades y controlan con presión indebida su trabajo.

REBAJAR LAS FUNCIONES DEL TRABAJADOR

Le han bajado de categoría, le asignan funciones que no le corresponden, modifican tareas que tiene asignadas dentro de la organización de la empresa o dan su trabajo a otros sin poder hacer nada.

CULPABILIZAR AL TRABAJADOR

No le felicitan por el trabajo, sino que lo critican y menosprecian siempre, lo humillan delante de sus compañeros en relación con su trabajo, atribuyen errores malintencionadamente que no ha cometido, dramatizan sus fallos que no son graves o incluso buscan que usted cometa los errores para hacerlos saber a viva voz.

FALTAS DE RESPETO EN EL TRABAJO E INSULTOS

Lo agreden verbalmente o físicamente, le gritan, insultan y ridiculizan; siempre le llaman la atención de forma injustificada o amenazan con cualquier represalia o sanción.

DIFAMACIÓN PROFESIONAL Y/O PERSONAL

Este tipo de acoso laboral se produce tanto dentro como fuera de la oficina. Difunden rumores sobre su persona, insinuaciones, le atribuyen faltas profesionales ante compañeros y superiores, bromean sobre aspectos de su vida personal o profesional.

Cuando suceden este tipo de conductas u otras que podrían encuadrar en la consideración de acoso dentro del trabajo, es importante estar atento y hacerlo notar cuanto antes para tomar las medidas necesarias.