Foto 8 | Y, por último, el feeling. "Aunque sea algo abstracto, el candidato a una posición debería conocer al mayor número de trabajadores de la empresa posible durante el proceso de selección: RRHH, su jefe, compañeros, el CTO, el CEO… Cada uno tendrá su percepción sobre ese candidato y, en poco tiempo, puede no parecer muy significativo, pero si no hay buen feeling, mala señal también", asegura el cofundador de HiringIT, que acaba de lanzar TrainingIT, cursos online avanzados de temas relacionados con IT y orientados tanto a alumnos como empresas. "Los problemas en la captación de talento siempre son los mismos: la gran complejidad para encontrar, transmitir, convencer y retener a los candidatos. Más allá de temas económicos, hay muchísimas otras variables que pueden ayudar a las empresas a mejorar todos estos aspectos, que puede resultar, sin duda, en un beneficio tanto para empresas, candidatos y trabajadores. Con estos cursos queremos enseñar a los departamentos de recursos humanos de grandes empresas esos trucos y secretos que les ayudarán a dar buenos resultados en un sector tan complicado como es el de IT". (Foto: iStock)