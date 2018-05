¿Cuáles son los ciclos de vida de un equipo de trabajo?

Si usted está a cargo de un equipo de profesionales es importante que reconozca con en qué etapa del ciclo de vida está su equipo; lo cual le permitirá estar listo para reaccionar frente a posibles conflictos o escenarios complejos.

Tenga en cuenta que si la comunicación es eficiente su equipo será el más productivo y comprometido de cara a cumplir objetivos de la empresa.

Emerson Sifuentes Torero, director académico de SGS Academy, señala que cuando una organización se preocupa por identificar a los colaboradores con alto potencial buscarán retenerlos. Para ello, la empresa debe tener una estrategia de continuidad de negocios.

"Con un plan de continuidad la empresa sabrá como reaccionar. Y para ello es necesario contar con un buen equipo. Una empresa que retiene el talento es porque aprecia a los colaboradores; y el colaborador en retribución busca aportar más en la empresa", comenta.

"Nosotros como centro de formación hemos identificado que el colaborador que ya no quiere estar en la empresa es porque no se siente motivado y no busca nuevas competencias. Sin embargo, luego de las capacitaciones in house se observa un cambio, un impacto positivo en la producción", agrega.

Las etapas

Cuando se empieza un proyecto, el ciclo de vida del equipo empieza con la formación, le sigue la normativa (donde se fijan reglas y pautas de comportamiento), se da la ejecución y se posteriormente se concluye.

Según Sifuentes, los colaboradores al generar nuevas competencias estarán preparados para enfrentar nuevos proyectos dentro de la empresa. "El ciclo de vida de un equipo de trabajo llega a su fin conforme el proyecto llega a su fin. Por ello, al descubrir nuevas competencias se garantizará la permanencia del colaborador para otras funciones; es cíclico", menciona.

"En todas estas etapas debe acompañar un líder con habilidades gerenciales/directivas. La gestión de personas y de personalidades para ofrecer un trabajo en equipo eficaz y eficiente es una habilidad esencial para cualquier supervisor, líder de equipo o gestor", resalta.