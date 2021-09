La elección de los miembros de directorio es crucial para formar el equipo que tendrá la responsabilidad de tomar las principales decisiones de las compañías. Sin embargo, en algunos casos, los elegidos carecen de ciertas habilidades que pueden llegar a ser fundamentales para el manejo de la empresa.

Así, según el estudio Board Member Survey 2021, elaborado por Page Executive, el 26% de los directores llegan a las juntas a través de su red de contacto (networking) y un 39% por tener relación con algún accionista, sea por vínculo familiar o por un lazo de amistad en primer nivel. Solo 7% de los miembros son elegidos por un headhunter.

“Esto se traduce que en Perú y en Latinoamérica en general, la parte de confianza y referencias de primera mano son muy importantes para incorporar a la persona a un directorio, más allá de ir a la parte profesional con un headhunter que presente los perfiles más importantes para el directorio de acuerdo a la necesidad que se tenga”, señala Gabriel Gonzales Daly, senior associate de Page Executive.

La idea de usar un headhunter, refiere, es para minimizar el sesgo. “Como el grueso de las industrias del Perú son empresas familiares, el dueño de la empresa, que en muchas oportunidades es quien preside el directorio, no requiere de un director independiente para tomar sus decisiones, pero necesita una persona crítica, con una visión distinta que de un balance”, sostiene.

Preparación

¿Cuáles son las habilidades necesarias para ser director? Según el reporte, las identificadas como importantes son planeamiento estratégico, pensamiento innovador, toma de decisiones (ver gráfico), las cuales se desarrollan durante la vida profesional, además de habilidades técnicas. En tanto, se identificó que hay desconocimiento en las juntas de aspectos legales, técnicos, dinámica por el rol que deben desempeñar, entre otros, refiere.

OTROSÍ DIGO

Empresas. El 80% de las empresas que pagan un honorario fijo y/o por sesión son empresas que no listan en bolsa, y el 35% con facturación menor a los US$ 50 millones. “Es decir, son empresas que demandan perfiles muy senior para que los eduquen, no solo como directores sino como empresa, y así el gerente general y sus directores puedan sacar lo mejor de esta experiencia”, remarca. Cabe indicar que un 62% de los directores tiene entre 5 y 10 años de experiencia.