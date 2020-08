El último fin de semana, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo estableció el procedimiento para el pago de un bono excepcional de S/ 760 para aquellos trabajadores que se encuentren con una suspensión perfecta aprobatoria, es decir, con resolución aprobada emitida por la Sunafil. ¿Cuántos trabajadores recibirán este beneficio?

El viceministro, Juan Carlos Requejo, explicó a Gestión.pe que hasta el momento se han aprobado 5,000 solicitudes de empresas para aplicar la suspensión perfecta de labores, en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19.

“Hay cerca de 5,000 solicitudes de suspensión perfecta aprobada que difícilmente pueden ser impugnadas mientras que 8,500 han sido desaprobadas, las cuales 1,500 están en una instancia superior”, acotó.

El número total de solicitudes aprobadas hasta el momento representa cerca de 45,000 trabajadores .

“Pero no implica que los 45,000 trabajadores van a recibir el bono de S/ 760, ya que se han establecido hasta tres requisitos para la obtención del mismo: que el trabajador beneficiado perciba una remuneración mensual de hasta S/ 2,400; que la empresa en la que labora cuente con no más de 100 trabajadores y no haber recibido otro subsidio del Estado”, subrayó.

Tomando en cuenta estos requisitos -dijo- que de los 45,000 trabajadores con suspensión perfecta aprobada solo 17,000 recibirán el bono extraordinario de S/ 760 por el tiempo que haya durado la suspensión perfecta hasta el límite de tres meses.

“Hasta el momento los beneficiarios estarían bordeando los 17,000 trabajadores. El grueso de las solicitudes de suspensión corresponden a los sectores más golpeados como el sector hotelero, restaurantes, construcción, transporte, entre otros”, afirmó.

Añadió que en total se han presentado 30,000 solicitudes de empresas para aplicar a la suspensión perfecta, de las cuales el 45% ya han sido resueltas mientras que el saldo serían resueltas en las próximas dos a tres semanas.

“Eso esta en función a cómo han ido ingresando y cómo avanza la verificación: ya que se presenta la solicitud de suspensión perfecta la que es materia de verificación por la autoridad administrativa, luego se deriva al inspector para que verifique la información declarada por la empresa, con dicho informe regresa a la autoridad administrativa de trabajo para que lo resuelva”, detalló.

Hasta el momento no hay casos de silencio administrativo positivo en las solicitudes de suspensión perfecta y si lo hubiera debe ser declarado por la autoridad, añadió. Igualmente -recordó- que en condiciones habituales las solicitudes de suspensión perfecta no llegaban ni a las 500 al año.

-Potenciales beneficiarios-

Requejo comentó que el proceso de suspensión perfecta en total involucra a 291,000 trabajadores (que representan las 30,000 solicitudes) de los cuales son potenciales beneficiarios del bono de S/ 760 cerca de 110,000.

Lo que implica que -si se resta a los 17,000 que van a recibir en una primera etapa el bono- cerca de 93,000 trabajadores (en caso de que todas las solicitudes sean aprobadas) lo recibirían a fines de agosto.

“Hay un buen grupo -restado los que ya han salido- que van a recibir este beneficio. En el caso de que sea positivo, estamos hablando de un poco más de 90,000 trabajadores que recibirán este bono a fines de agosto en el mejor de los escenarios, porque no olvidemos que hay un pequeño grupo de empresas que han presentado sus solicitudes de suspensión perfecta en julio y que incluso se siguen presentando solicitudes pero en un número mínimo”, puntualizó.

