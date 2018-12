Sistema Nacional de Compensaciones Laborales: ¿En qué consiste la propuesta del MEF?

El Informe de Competitividad 2019, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad que lidera el exministro de Economía, Fernando Zavala, en su capítulo de Mercado Laboral señala que los sectores agrario, minero y de servicios son algunos cuyos salarios más crecieron en promedio entre el 2007 y 2017.

"Los salarios de los trabajadores formales del sector agrario, en su mayoría trabajadores de la agroindustria, crecieron en 73%; los del sector minero en 45% y los de servicios en 43%", detalla la publicación.

Por ello, el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) estaría buscando replicar estos resultados en otros sectores; al menos así lo indica uno de los puntos del Plan de Corto Plazo del Ministerio de Economía y Finanzas, que no se llegó a exponer en la CADE 2018.

" Contar con un sistema Nacional de Compensaciones Laborales. Escalar las experiencias exitosas en la agroindustria y minería en articulación con el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y gremios privados; con financiamiento del BID", precisa.

¿Qué busca el gobierno?

Para el abogado laboralista, Germán Lora, colaborador del Informe de Competitividad, el gobierno está pensado en crear un sistema de contratación similar al que sí es en el régimen agrario, en el que se paga un monto integral diario o mensual (que incluye el pago del día/mes + beneficios como CTS y gratificación).

"Por ejemplo, le pago al trabajador S/ 50 diarios y ese monto incluye una parte de su gratificacion y la CTS. De esta forma, para cuando se termine el contrato no se hace ninguna liquidación, lo cual es más simple para las relaciones laborales. En el sector agrario ha funcionado bien la contratación, dependerá de la necesidad del empleador", explicó a gestion.pe.

"Lo que se buscaría es que no haya cargas que generan un sobrecosto al empleador como el hacer el doble pago (operación) en julio y diciembre por la gratificacion y la CTS (mayo y noviembre) porque todo esto son gastos administrativos que podrían ser eliminados", mencionó.

En esa línea, recordó que hoy en día puede acordarse entre el empleador y el trabajador (que gane más de 2 UIT = S/ 8300) que su sueldo mensual incluya un porcentaje de sus gratificación y CTS.

"La propuesta puede ser reducir el límite de las dos UIT o eliminarlo; así el trabajador podría decidir si quiere recibir todo junto con su remuneración o si quiere recibir su gratificación y CTS cada 6 meses", concluyó.

En este punto coincide también Percy Alache, director del Área Laboral de PwC Perú. "Una de las alternativas que propone el gobierno es migrar a los esquemas de remuneracion integral anual (RIA). Actualmente solo personas que ganan más de 2 UIT pueden acceder a ese esquema; el gobierno quiere eliminar ese requisito y que cualquier trabajador pueda tener RIA".

Con eso -explica- el trabajador tendría más efectivo al mes porque el empleador repartiría la provisión proporcionalmente en 12 meses, reduciendo el impacto en los meses que debe pagar gratificación o CTS. "En la región se utiliza ese esquema y en Europa también", comentó.

Asimismo, dijo que este sistema nacional que propone el MEF establecería reglas claras respecto de escalas remunerativas, aumentos, reajustes todo ello basado en meritocracia y desempeño, básicamente en el sector público porque en los privados depende del sistema de compensaciones de cada empresa dependiendo de su sector/giro de negocio.

"Toma en cuenta agroindustria y minería porque en estos sectores se tienen trabajados estructurados de compensaciones simples y complejas", sostuvo.

Sin embargo, para Jorge Toyama, que también colaboró con informe de Competitividad 2019, la propuesta buscaría una cercanía entre el aula universitaria, con el aula técnica y la demanda de las empresas.

"No hay un instituto de temas agrarios; entonces estaría relacionada con la capacitación o certificación. Es un tema de mediano y largo plazo porque hasta ahora no ha habido algo concreto siempre ha sido política. Ya con el financiamiento del BID se podría crear una entidad que aglutina estas iniciativas y que sea la base de algo sostenible en el tiempo esto da frutos en el mediano plazo, no inmediatamente", señaló.

En esa línea coincidió César Puntriano. Para el laboralista, más que un tema de régimen laboral la iniciativa apuntaría a una capacitación de trabajadores.

"Lo que se busca es que las compañías forme a sus trabajadores en los que son más competentes. Hace mención de los casos de éxito en agroindustria y minería porque la tecnificación demanda mano de obra especializada. Si dice que habrá un financiamiento del BID apunta a una capacitación de trabajadores", refirió.