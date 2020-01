Los gremios de sindicatos de trabajadores de diversas entidades del Estado alistan medidas de protesta contra el reciente Decreto de Urgencia N° 014-2020, que regula la negociación colectiva en el Estado y el Decreto de Urgencia N° 016-2020, el cual restringe las reposiciones de trabajadores tras demandas judiciales.

Raúl Milla, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Lima, refirió que el DU N° 016-2020 en la práctica “está legalizando los despidos arbitrarios” en el Estado.

La norma señala que ya no habrá reposición si es que el trabajador no ingresó previamente por concurso al Estado. En esos casos, el juez deberá disponer el pago de una indemnización.

“El decreto atenta contra el debido proceso. Si mañana despiden a trabajadores, no podrían volver al puesto de trabajo, pues al no haber ingresado por concurso solo tendrían acceso a indemnización, y no a reposición como sí pasa en el sector privado”, señaló Milla en Exitosa.

En el caso de la negociación colectiva, los sindicatos rechazan que con el reciente decreto ahora sea el Ministerio de Economía (MEF) y no el Ministerio de Trabajo el que emita los informes económicos vinculantes sobre los topes a los incremento de remuneraciones que se podrían dar.

“En un proceso de arbitraje, el empleador y los sindicatos nos sometemos a una terna arbitral imparcial. Con el decreto, si el MEF dice que no hay fondos, se limita el derecho a la negociación colectiva”, criticó.

Por ello Milla propuso que el informe del MEF no sea vinculante o se vuelva al sistema anterior cuando el informe lo elaboraba el Ministerio de Trabajo.

“Los diversos sindicatos nos vamos a reunir para acordar la respuesta de los trabajadores. Tenemos que recurrir a nuestro instrumento que es la huelga, el paro”, advirtió Milla.

