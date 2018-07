Sindicato de chilena Escondida endurece postura antes de oferta

Las negociaciones salariales en la mina de cobre Escondida, de BHP Billiton Ltd., la más grande del mundo, se acercan a un momento decisivo ya que la compañía se prepara para hacer su oferta final esta semana y el sindicato respalda un conflicto.

Las posturas de la empresa y el Sindicato N° 1, que representa a 2,500 trabajadores de la mina chilena, siguen siendo muy distantes después de más de seis semanas de negociaciones. El sindicato está endureciendo su discurso luego de rechazar la primera oferta salarial de BHP, que no incluía un aumento salarial real y contemplaba un bono un 47 por ciento inferior a las expectativas de los trabajadores.

"Los trabajadores responderán con todas sus fuerzas, sacudiendo al país, si terminamos enfrentando a una empresa que quiere que tengamos un pequeño banquete hoy y tengamos hambre mañana", señaló el viernes el sindicato a sus miembros en un comunicado.

Las negociaciones se estancaron el año pasado, desencadenando una huelga de 44 días que terminó en marzo sin un acuerdo. Los trabajadores recurrieron a un artículo poco conocido del código laboral que extendió su antiguo contrato por 18 meses hasta el 31 de julio de este año.

Eso permitió que las negociaciones se llevaran a cabo en virtud de las normativas del nuevo código laboral de Chile, que entró en vigencia en abril del 2017.

Nuevas normativas

La nueva ley establece que las empresas no pueden reducir los beneficios de los trabajadores, no pueden reemplazar a los trabajadores en huelga, excepto para funciones esenciales, y no pueden extender los beneficios contractuales a los empleados no sindicalizados sin la autorización del sindicato.

Al mismo tiempo, el código otorga a las empresas nuevas facultades, entre las cuales se les autoriza a saltarse al sindicato y comunicarse directamente con trabajadores individuales.

Si la huelga se prolonga, pueden suceder varias cosas:

La compañía puede presentar una nueva oferta cada 10 días. Los trabajadores realizan una votación secreta y, si más de la mitad la acepta, la huelga termina.

Trabajadores individuales vuelven a sus puestos de trabajo. Desde un punto de vista legal, la huelga continúa indefinidamente, incluso si solo una minoría permanece en huelga.

Las autoridades de la empresa o del gobierno llevan su caso a un tribunal laboral, el que puede obligar a los trabajadores a poner fin a la huelga si esta afecta gravemente a la economía. Entonces, un tribunal de arbitraje puede forzar una solución final.

Algunos aspectos de la negociación permanecen sin cambios; BHP, la minera más grande del mundo, con sede en Melbourne, tiene que presentar su oferta final al sindicato a principios de esta semana, lo que da a los trabajadores cinco días para celebrar una votación secreta antes de que expire el contrato.

Si se rechaza la oferta, la empresa y el sindicato celebrarán cinco días de negociaciones mediadas por el gobierno, que podrían extenderse por un período adicional de cinco días. Si no se llega a un acuerdo, la huelga comenzaría a mediados de agosto.

La huelga anterior propinó un duro golpe a la economía chilena. La producción total de cobre de BHP cayó 44% a 227,000 toneladas en el primer trimestre del 2017 respecto del año anterior, debido a que la huelga que comenzó en febrero se prolongó hasta marzo.

El Producto Bruto Interno (PBI) de Chile se contrajo 0.4% en ese trimestre, el primer descenso interanual desde el tercer trimestre del 2009.