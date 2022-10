Hoy el Consejo de Ministros acordó levantar el Estado de Emergencia por COVID-19, gracias al avance de la vacunación y la disminución de casos. Se derogan todas las restricciones. La medida será oficializada próximamente. A quienes no se han vacunado, les instamos a hacerlo. pic.twitter.com/IgO1EXpays — Consejo de Ministros (@pcmperu) October 26, 2022

Lidia Vildez, laboralista del estudio PPU, explicó a Gestión que si se concreta el anuncio realizado por redes sociales por el Gobierno se tendría que levantar -en la práctica- el Estado de Emergencia Nacional, así como Estado de Emergencia Sanitaria.

Este último es lo que ha permitido que los trabajadores del grupo de riesgo; mujeres embarazadas y en período de lactancia, todavía no retornen laborar presencialmente.

Como se recuerda la emergencia sanitaria -a través del Decreto Supremo N° 015-2022-SA- se prorrogó hasta el 25 de febrero de 2023, estableciéndose que las empresas deberían priorizar la implementación del trabajo remoto para el personal que integre el grupo de riesgo, que son aquellos empleados mayores de 65 años y con comorbilidades preexistentes.

Así que, levantada la emergencia sanitaria, los trabajadores de grupo de riesgo tendrían que retornar a sus centros de labores para laborar de manera presencial al día siguiente de publicada la norma, sin evaluaciones médicas ni requisitos previo alguno, refirió la letrada.

Lo mismo pasaría con las mujeres embarazadas y aquellas en períodos de lactancia . La emergencia sanitaria establecía -que para el caso de mujeres gestantes y en lactancia- se debía aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto para el cumplimiento de sus actividades laborales.

“El Decreto Supremo N° 015-2022-SA establecía en el caso de los trabajadores del grupo de riesgo, gestantes y mujeres en periodo de lactancia que se priorice el trabajo remoto para evitar el riesgo de contagio de covid. Al derogarse la emergencia sanitaria y la emergencia nacional ya no habría una justificación jurídica para que este grupo poblacional siga realizando trabajo remoto”, acotó.

Cabe recordar que -ciertamente- desde el Gobierno ya se habían flexibilizado las restricciones para estos grupos poblacionales (trabajadores de riesgos, gestantes y mujeres en lactancia) para que puedan laborar presencialmente con requisitos previos como la evaluación del médico ocupacional, entre otros, pero con la derogación de todas las restricciones -como se anuncia desde la PCM- estos requisitos o pasos previos ya no serían necesarios por lo que todos tendrían que volver a la presencialidad.

Ahora -subrayó la letrada- lo que tendrán que analizar los empleados es la forma en cómo van a compensar la licencia con goce otorgada a aquellos trabajadores, de estos grupos, a los que se les otorgó licencia con goce debido a que, posiblemente, no podían realizar su labor remotamente.

Al respecto, Brian Ávalos del estudio Payet refirió que está compensación podría implicar laborar horas extras; descuentos o trabajar una o dos horas más o -incluso- los días sábados.

-Abandono del puesto-

¿Qué pasa si hay reticencia al retorno a la presencialidad? Al respecto, la especialista dijo que, si bien es cierto el trabajo remoto está vigente hasta diciembre 2022, esta modalidad ya no está conectada a la emergencia sanitaria con lo cual, si las partes (trabajador y empleador) se ponen de acuerdo, podrían continuar bajo el esquema de trabajo remoto o una licencia con goce o sin goce de haber.

No obstante, subrayó que, una vez levantada la emergencia sanitaria, un trabajador no podría negarse a laborar de manera presencial ya que ello significaría abandono de puesto laboral. “ Si el trabajador se resiste implicaría que el trabajador sea sancionado por abandono del puesto de trabajo”.

Brián Ávalos, del estudio Payet, agregó que -en efecto- una vez levantada la emergencia sanitaria y si un trabajador -incluyendo los de riesgo, mujeres gestantes y en lactancia- no asisten a su centro de labores podrían ser sancionado por abandonar su trabajo, lo que podría generar, en casos extremos, su despido.

“Si un trabajador, luego de publicada la derogación de la emergencia, no regresa a su puesto de trabajo y no tienen ninguna justificación para no regresar, ya que puede tener descanso médico, el empleador podría considerar la inasistencia como un abandono del puesto de trabajo. Lo que implica una sanción disciplinaria, inicialmente”, indicó.

Si la falta es reiterativa, es decir, más de tres días consecutivos, este trabajador puede ser despedido, refirió el abogado.

El letrado consideró que -si desde el Gobierno se tomó la decisión de derogar todas las restricciones- está debería ser de forma gradual. “Debería darse un período de adecuación para que estos trabajadores -como los de riesgo- puedan volver a sus centros de labores progresivamente. La norma debería establecer un periodo de adecuación o un plazo razonable ”.

También dijo que -tras hacerse efectivo el levantamiento del Estado de Emergencia Sanitaria- cabe la posibilidad de que, por común acuerdo (trabajador y empleador), se pueda continuar en trabajo, remoto tomando en cuenta que esta forma de laborar esta vigente hasta diciembre de este año. En caso que no pueda, se active la suspensión perfecta.