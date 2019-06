Siete frases que debe evitar un líder empresarial

Estar en la posición de jefe puede ser fácil a la hora de ser directo y expresar lo que está pensando sin medir las represalias. Sin embargo, la manera y las palabras con las que se comunica pueden dificultar el éxito del líder y la capacidad de sus colaboradores para entender su visión.

En ese caso, la revista de negocios, Forbes, recopiló siete consejos para mejorar la comunicación del líder.

1. ‘Bajo rendimiento’

Palabras tales como "desempeño deficiente" o "improductivo" sin explicación pueden ser dañinas, ya que dan pie a malinterpretación. Los ejecutivos deben señalar áreas de mejora en el momento para que la tensión y el malentendido no se acumulen durante un largo período de tiempo.

Proporcionar feedback en tiempo real le dará a los empleados una sensación de seguridad, porque saben que sus superiores tienen sus mejores intereses en mente y asegurará un ambiente de trabajo de alto desempeño continuo.

2. “Usted tiene que…”

Utilizar la palabra ‘nosotros’ cambiará instantáneamente la comunicación intrapersonal. Cambiar esa palabra abre la puerta para soluciones creativas y una mayor participación del equipo, crea una cultura de empresa inclusiva y cambia la responsabilidad ponderada en una misión llena de apoyo.

3. “Encontraré a alguien más”

Muchos líderes amenazan a su personal con reemplazarlos. Este genera un ambiente de miedo en el lugar de trabajo y lo hace totalmente inaceptable para el personal que desea permanecer allí. Haga que las personas se sientan confiadas y valoradas, y querrán quedarse donde están trabajando.

4. “No puedo proceder con esto”

La frase "no se puede" transmite negatividad. En lugar de decir "no puede hacer esto" y "no podemos hacer eso", habla sobre lo que sí puede hacer para fomentar la positividad y el crecimiento.

5. “Interesante”

La palabra "interesante" a menudo equivale a un resultado, situación u opinión menos que favorable. La palabra parece para dar a entender que todo lo que se dijo es estimulante, pero no necesariamente algo sobre lo que se deba actuar o incluso verse desde una perspectiva positiva.

6. “Me siento decepcionado”

Los líderes de negocios tienden a usar la palabra "decepcionado" cuando expresan su insatisfacción con el desempeño laboral. El problema de confiar en esta palabra es que concentra la negatividad de la situación en vez de centrarse en mejorar la dinámica de trabajo.

7. “No hay problema”

Parece que las frases "no hay problema" y "no te preocupes" se han convertido en reemplazos para "de nada" o "feliz de ayudar". Sin embargo, siempre cuando alguien dice "no hay problema" implica que hay un problema cuando no lo hay. Simplemente diga: "De nada".