Siete documentales que todo emprendedor debe ver para inspirarse

FOTO 3 | 3. Steve Jobs: One Last Thing. Independientemente de si eres fan de Apple o no, casi todos respetamos lo que Steve Jobs logró en una compañía de la que se fue y regresó, rescatándola del fracaso. Se estrenó originalmente en noviembre de 2011 en PBS y analiza de cerca a este visionario a través de entrevistas en las que discute cómo su talento, estilo e imaginación cambiaron al mundo. Con lo que te quedas: La parte más poderosa de este documental de 60 minutos es la entrevista exclusiva con Jobs en la que afirma: “La vida puede ser mucho más interesante cuando descubres un simple hecho y ese es: Todo lo que está alrededor de ti a lo que llamas vida fue hecho por personas que no son más inteligentes que tú… El minuto en el que entiendas esto, puedes darle un empujón a la vida… puedes cambiarla, puedes moldearla… eso es, probablemente, lo más importante.”