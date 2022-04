A inicios de semana, ManpowerGroup Perú informó que uno de los sectores que está teniendo problemas para contratar personal es el sector logístico y de transporte . De acuerdo a la reclutadora, las empresas tienen un problema cada vez más serio para atraer y retener candidatos idóneos ya que a pesar de las turbulencias del comercio internacional, seguirá creciendo y generando oportunidades de empleo a futuro.

Pero el gran desafío -afirma- está en superar la escasez de talento en ambos sectores. ¿Son los únicos sectores? Daniel Galdos, gerente comercial de ManpowerGroup Perú, explicó a Gestión que no son los únicos.

“En el contexto actual, la escasez de talento se percibe en todos los sectores económicos, pero con mayor ahínco se nota cuando se buscan candidatos para puestos comerciales que es transversal a todos los sectores económicos ya que -tras la pandemia han cambiado los procesos de compra- ahora las empresas demandan para esta posición a profesionales con otro tipo de competencias/habilidades puesto que los clientes son más sofisticados que antes”, explicó.

Agregó -en esa línea- que ahora se necesita a un experto comercial (ventas) que sea capaz de responder todas las inquietudes del comprador de un producto o servicio, sin dejar de lado la rentabilidad del negocio y con capacidad para vender por diferentes plataformas no solo la presencial, sino también por redes sociales o videollamadas. “Pasa en minería, retail, servicios y tecnología que requiere a un equipo comercial con otro tipo de habilidades. con lo cual hay una escasez de talento”, señaló.

Lo que se busca -anotó- es que el vendedor sea muy analítico y con capacidad de análisis para aprovechar los datos, tolerancia a la frustración, disciplina y metodología. “ Tiene que saber como se desarrolla la disciplina del CMR. Ya no se busca al vendedor que sepa el manual sino que pueda entender al cliente y pueda responder sus dudas y adecuar el mensaje. Las habilidades son mayores ”.

Con respecto a sectores específicos, dijo que en minería -por ejemplo- si bien el contexto interno no ayuda mucho por los conflictos sociales, la nula acción del gobierno de Castillo y la poca o casi nulas medidas para promover las exploración, cosa contraria ocurre en el contexto internacional que es positiva, lo que genera demanda de profesionales, pero -ante al falta de profesionalización- es difícil de encontrar.

¿Qué perfiles se demandan más y en las que ha problemas de encontrar personal? Se necesitan operadores de maquinaria pesada, así como posiciones que tienes que ver a las labores propias de la mina y profesionales en seguridad y salud ocupacional, con estándares cada vez más estrictos .

“Se demandan las mismas posiciones, pero con perfiles más altos que antes”, mencionó.

Otro sector que demanda personal es el sector agrario ante la demanda de mercados como Europa y Asia. “Aquí se buscan profesionales que no solo conozcan sobre el trabajo en el campo, sino de todo lo que es la mejora continúa, y de investigación y desarrollo para incrementar el rendimiento por hectárea ” , sustentó.

-Alta rotación-

Daniel Galdos, gerente comercial de ManpowerGroup Perú, anotó que a la par de la falta de talento se añade que ha aumentado la rotación laboral -que implica la entrada y salida de trabajadores.- en un punto porcentual, en relación de la etapa preCOVID.

Esto se debe a dos factores claves: el desconcierto económico y la ausencia en promover acciones de capacitación al interior de las empresas, por la falta de presupuesto y desconfianza sobre lo que puede pasar en el futuro cercano en el país ante el temor de que la inversión que se haga, no tenga un retorno.

“La rotación sigue siendo un gran problema, que va de la mano con la coyuntura. Los empresarios quieren contratar, pero no están invirtiendo los suficiente en temas de desarrollo y capacitación ante la desconfianza sobre el futuro del país. Por ejemplo, si se va a contratar para una temporada de cosecha, se apuesta por lo que hay a la mano, es decir para la urgencia, pero no con una mirada hacia al futuro de buscar habilidades. competencias o liderazgo, porque hay el temor de que esa inversión no tenga un retorno”, explicó.

Así comparado el primer de este año con el primer trimestre del 2019 -etapa preCOVID- la rotación subió de 10.5% a 11.5%. La razón principal -recalcó- es que los trabajadores no encuentran un plan de carrera que los fidelice con las empresas y la empresa no tiene capacidad de invertir porque no tiene claro lo que pasará el futuro inmediato en Perú.

Recordó que las empresas formales en Perú invierten aproximadamente entre S/ 500 a S/ 700 en incorporar a su planilla a un candidato, aunque en periodos de alta inflación -como la actual- hace que estos costos se incrementen por lo que hay esa reticencia ante el desconcierto. Uno de los sectores que está sufriendo con mayor ahínco esta alta rotación de personal es el sector industrial.

