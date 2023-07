Para muchas personas, tener un trabajo autónomo, en el que eres tu propio jefe, significa tener la ventaja de tener control sobre el tiempo y cómo se dedican a gastarlo. Sin embargo, en ocasiones ello conlleva a un sentimiento de culpa por el tiempo de ocio que pasan sin trabajar.

Producto de ello, una persona que trabaja de manera independiente puede someteres a largas jornadas de laburo, sin tener un equilibrio con otros aspectos de su vida.

En diálogo con la BBC, Shannon Loys, una diseñadora gráfica independiente de 35 años que vive en Carolina del Norte, en Estados Unidos, explicó que la culpa es más pronunciada cuando está haciendo algo que disfruta.

“Creo que sucede cuando estás haciendo algo que no se siente justificable (...) algo solo por diversión es probablemente lo más desencadenante. No me siento culpable cuando estoy doblando la ropa; es cuando estoy tratando de hacer un pasatiempo”, sostuvo.

Loys también comentó que cuando pasa tiempo haciendo algo por lo que no percibe dinero, no puede evitar sentir que se está perdiendo. En ese sentido, contó que ella es tejedora, pero lleva tiempo sin retomar su proyecto de tejido por las horas que le podría llevar y en las que podría aprovechar para hacer dinero.

“Soy tejedora, pero no recuerdo la última vez que retomé mi proyecto de tejido, porque podría pasar tres horas tejiendo, pero también soy muy consciente de cuánto dinero podría ganar en tres horas. Cada vez que eliges un pasatiempo sobre el trabajo, lo estás eligiendo sobre el dinero”, acotó.

La BBC también resaltó que los datos de marzo de 2023 del Pew Research Center muestran muchos trabajadores renunciar al tiempo libre que tiene para dedicarse a cumplir tareas pendientes en su trabajo.

El sondeo realizado a cerca de 6,000 trabajadores de Estados Unidos, que incluyó a 5,100 que no trabajan independientemente, dejó ver que mientras el 62% de las personas considera que el tiempo libre es un beneficio importante, casi la mitad toma menos tiempo libre del que le dan sus empleadores.

“Para los trabajadores autónomos esta presión puede amplificarse aún más”, dijo Toni Frana, experto en oportunidades laborales en el sitio FlexJobs, para el mismo medio extranjero.

“Debido a que a menudo no pueden depender de un ingreso estable o temen perder proyectos frente a competidores potenciales, es común que se sientan culpables por alejarse de su trabajo”, agregó.

