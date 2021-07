Un aumento salarial es algo deseado por todos los empleados de una empresa, con independencia de su rango o la posición. Para solicitarlo con éxito, lo mejor es evaluar el momento adecuado para hacerlo.

En primer lugar, se debe averiguar el momento del año en el que la empresa revisa los salarios de los empleados, señala Ricardo Fernández, Managing Partner en Amrop Perú.

Si bien el periodo de permanencia dentro de la compañía no lo hace merecedor per se de un incremento salariales, sostiene, sí es necesario tomar en cuenta si lleva el tiempo suficiente trabajando en la compañía como para haber podido obtener logros importantes. “Es contraproducente (pedir el aumento) cuando eres nuevo en un puesto. El mejor momento, sin duda, es cuando has terminado un trabajo superando las expectativas”, indica a gestión.pe.

Con ello coincide Álvaro Bellido, executive Manager en Page Personnel, quien destaca que al momento de exponer a su jefe los motivos por los cuales solicita el aumento, debe ser claro en centrarse en sus aportes a la empresa, no en sus necesidades económicas. “Lo mejor es enfocarte en por qué te lo mereces y no en por qué lo necesitas. Comentarle a tu jefe los planes que tienes a futuro y las contribuciones que quieres hacer a la compañía, porque todo empleador siempre va a valorar la lealtad y el compromiso a largo plazo”, expresó.

Además, considera que otro momento en el que conviene solicitar un aumento es cuando el trabajador ha asumido nuevas responsabilidades y funciones. “O si te han asignado proyectos especiales adicionales o un equipo más amplio por liderar. Ese es un momento para pedirlo”, dice a gestión.pe.

Un factor importante por considerar es la situación financiera de la empresa. Si la empresa ha dado a conocer que atraviesa un mal momento, no es recomendable solicitar un aumento, indica Bellido.

Por su parte, Ricardo Fernández considera que, en el contexto actual, se debe tener en cuenta la situación que atraviesa todo el sector económico en el que se desempeña la empresa, pues hay rubros que se han fortalecido durante la pandemia, mientras que la mayoría se han perjudicado al menos de forma parcial.

Por último, ¿qué debe hacer si pide el aumento y se lo deniegan? Fernández resalta que debe evaluar si está de acuerdo con las razones. “Si dicen que no tienen plata y ves que sí tienen porque están invirtiendo, es momento de mirar hacia afuera. Es un buen momento para saber qué piensa tu jefe: si tu jefe piensa que te lo mereces, pero la empresa no tiene el dinero, es entendible, pero si tu jefe piensa que estás ganando lo correcto y tú no, allí hay un problema”, opina.

Asimismo, Bellido señala que en esta situación es recomendable conversar con su jefe sobre las áreas en que puede mejorar para obtener este incremento, lo que le permitirá trazarse objetivos. “Si la empresa está ajustada de presupuesto y no puede darte ese aumento, siempre se recomienda intentar conseguir otro tipo de beneficios, como mayor flexibilidad, home office, que invierta en educación, entrenamientos, coaching, buscar beneficios adicionales”, sugirió.