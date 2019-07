Señales en el trabajo que le dicen que es momento de renunciar

Pasar gran parte del día en la oficina o cumpliendo labores para la organización hacen dar cuenta a muchas personas que el trabajo ocupa un lugar importante en sus vidas. No solo porque les retribuyen mensualmente, sino porque el tiempo que dedican a su empresa, los ayuda a crecer profesionalmente.

Pero ¿qué sucede si este ambiente, en lugar de ayudar a desarrollarlos se convierte en un espacio donde todo el mundo está esperando que llegue la hora de la salida para escapar de él? Probablemente, ha llegado el momento de hacer un cambio.

Aunque lo ate un buen sueldo al centro laboral donde se desempeña, tiene que evaluar qué es lo mejor para usted y su tranquilidad. El portal Entrepreneur le da a conocer nueve señales que le dicen cuándo debe renunciar.

1. Ignoran o se burlan de sus opiniones. Si siente que su jefe o empresa no quiere escuchar sus propuestas y si las hace se burla de ellas haciéndolo sentir que son imposible de implementarlas; es el momento de valorarse y retirarse de su empresa. A nadie le gusta ser ignorado.



2. Críticas en público. Si bien, todos queremos una retroalimentación de nuestro trabajo para seguir creciendo o corrigiendo errores, lo mejor es que si nos la dan sea en privado. A nadie le gusta estar expuesto ante los demás cuando se es criticado y hasta humillado.



3. Nunca le han dado las gracias. Si pone todo su esfuerzo para alcanzar los objetivos en el trabajo y logra lo que se habían propuesto, lo mínimo que pide es que le agradezcan por su esfuerzo; si no lo hacen, sentirá que nadie valora su trabajo



4. Su buen trabajo solo ayuda a incrementar el ego de su jefe. Si su jefe en lugar de trabajar junto a su equipo le deja toda la responsabilidad, lo único que está logrando es saturarlo de trabajo. Peor aún, si los resultados son óptimos y hace ver que el esfuerzo fue solo suyo, no deje que se lleve el mérito por algo que no hizo.



5. Siente que no tiene un propósito. Si todos los días llega a su casa sintiendo que ha trabajado, pero que no ha logrado un propósito; ha perdido la esencia de ir a laborar. Como persona uno quiere sentir que forma parte de algo grande, pero si no siente eso, renuncie ya.



6. Siente que es como un número. Si su jefe lo hace sentir que es reemplazable en todo momento y no le interesa cómo se siente en el trabajo, es momento de valorarse e ir a buscar cosas nuevas.



7. No le emociona ir a trabajar. Aunque no todo es color de rosa en un centro laboral, siempre habrá cosas buenas que destacar. Si a pesar de ello, ya no le encuentra emoción y sentido ir a trabajar, llegó el momento de decirle adiós.



8. No ve un futuro en su empresa. Por más esfuerzo que haga, si siente que no escalará más en su organización, busque un lugar donde sí valorarán su esfuerzo y conocimientos. No se quede en un lugar donde siempre será el eterno empleado que está bajo las órdenes de alguien.



9. No cree que puedes hacer otra cosa. La monotonía lo ha llevado a pensar que no puede hacer otra cosa a la que ya estaba acostumbrado en su oficina. No crea que la rutina es lo mejor para una persona, pues tarde o temprano terminará por odiar ese puesto. No deje que pase el tiempo y cambie de trabajo ya.