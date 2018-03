¿Cómo se calcula el pago por trabajar en feriados?

Si debe trabajar en los feriados de Semana Santa (jueves y viernes) su empresa deberá compensarlo con un pago extra, aunque también se puede solicitar que se le devuelva un día de descanso.

Pamela Navarro, directora del área laboral del Estudio PPU explica que las empresas solo podrán obligar a sus trabajadores a cumplir con la jornada en feriados si así lo expresaron en su contrato inicial.

"¿Se puede obligar a los trabajadores ir en feriados? Dependerá de la contratación o del tipo de negocio de la empresa. Si la empresa no trabaja en feriados pero necesita que el jueves vaya alguien, se puede negociar con el trabajador; pero si es una empresa que opera todos los días como las mineras o las empresas de consumo masivo, entonces el trabajador sí debe asistir", comenta.

"Si es una empresa que no opera en feriado pero pide al trabajador que asista y este no lo hace no puedo recibir una sanción. Si por el contrario, el trabajador asistió en el feriado - previo acuerdo - se debe pagar doble por cada día feriado trabajado. Es un pago triple bajo la premisa que dentro de su sueldo de marzo está previsto que el jueves y el viernes se van a pagar. La norma dice que le corresponde un pago doble por haber laborado el jueves o viernes. Entonces, para hacer el cálculo de cuánto me pagarán debo dividir mi remuneración entre 30 (días) para sacar el valor diario y eso multiplicarlo por dos. Ese resultado es el que me van a pagar por día", agrega.

A modo de ejemplo explica que si el sueldo del trabajador es 900 soles, su valor diario es 30, "por trabajar en feriado me va a corresponder 60 soles por cada día trabajado. Si trabajo los dos días son 120 soles. En total debería recibir 1020 soles".



