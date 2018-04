Seis claves para descansar y recuperar energías para tu trabajo

- / -

FOTO 6 | 6. Come bien. En teoría, no deberíamos comer al menos dos horas antes de ir a la cama y beber poco para no irse a dormir con la vejiga llena. Hay algunos alimentos que son más fáciles de digerir que otros. Los picantes, la cafeína y las comidas cremosas y pesadas pueden afectar tu descanso. Para finalizar, recuerda que la única buena rutina para dormir es aquella que te funcione a ti. Juega con ella y perfecciónala, pero no dejes de dormir. De otra manera, no podrás concentrarte bien en los demás aspectos de tu vida. (Foto: medicalnewstoday)