Seis de cada 10 jóvenes trabaja en algo para lo que no estudió, según el MTPE

La tasa de informalidad laboral en los jóvenes (de entre 15 a 29 años) es superior a la de los adultos, reveló hoy el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ( MTPE ).

Así, en el caso de los jóvenes la informalidad laboral están en el 56%, mientras que en los adultos se ubica en 40%.

"En ambos casos la informalidad ha tenido una trayectoria decreciente producto de mejor desempeño económico del país en la última década. Eso ha permitido que mejore la calidad del empleo. Sin embargo, los niveles siguen siendo altos", mencionó el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Fernando Cuadros .

Esta informalidad laboral tiene un efecto negativo en el nivel de ingreso de los jóvenes. Por ejemplo, un joven en informalidad laboral tiene un ingreso promedio cercano a los S/ 900; monto por debajo aquellos que están en condición de formalidad laboral (S/ 1,700).

Pero no solo es la informalidad, sino que la inadecuación ocupacional es de 62%. Es decir, seis de cada 10 jóvenes que trabajan -y cuentan con educación superior completa- no están adecuadamente empleados, trabajan en algo para lo cual no estudiaron.

"El 62% de jóvenes con educación superior completa se encuentra en un empleo que no tiene nada que ver con el perfil que ellos tienen. Esta situación es especialmente grave en los jóvenes con educación técnica, donde el 76% de ellos está inadecuadamente empleados; mientras que la inadecuación en los que tienen universitaria completa llega al 55%", refirió.

"Los niveles de inadecuación ocupacional entre el 2013 y 2017 ha tenido un incremento en los jóvenes que tiene que ver con la baja calidad de los centros de estudios superiores, que pueden ser técnicos universitarios públicos o privados", dijo Cuadros a gestion.pe.

Empleo juvenil

El MTPE presentó hoy cifras sobre el empleo formal en el Perú. Durante su presententación, el viceministro Cuadros, indicó que en el país hay poco más de 8 millones de jóvenes, de entre 15 y 29 años de edad. De ese total, unos 5 millones forman parte de la oferta laboral.

"De esos 5 millones, unos 4.6 millones están trabajando de manera formal o informal; mientras que 42,6000 se encuentran desempleados (...) Del grupo de jóvenes ocupados, el 45% está adecuadamente empleado mientras que el 47% está subempleado", detalló.

Asimismo, comentó que el nivel de desempleo juvenil es cuadro veces superior al de los adultos. Así, la tasa de desempleo en los jóvenes es de 8.5%, mientras que en los adultos asciende a 2.1%, según información al 2017.

Del total de jóvenes ocupado, el 31% forma parte de una microempresa, el 18% que desempeña de manera autónoma, mientras que casi un 16% se desempeña como trabajadores en negocios familiares y está 13% en pequeñas empresas. Solo el 6% forma parte de una entidad pública, un 2% se desempeña como trabajadores del hogar y el 1.3% se desempeña como independientes profesionales.

"Es importante resaltar que se está incrementado la presencia de los jóvenes en el empleo asalariado en la micro, pequeña y mediana empresa; y se ha reducido su participación en el segmento de trabajo familiar", precisó el viceministro.

De acuerdo con información del MTPE, el 43% de los jóvenes se desempeña en el sector servicios (restaurantes, hoteles, bancos, servicios inmobiliarios, etc), el 21% forma partes de actividades extractivas, como la minería o pesca; otro 21% está en el sector de comercio, un 9.5% está en manufactura y un 6.2% está en el sector construcción.