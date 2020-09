¿Seguro desempleo a la vista? La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, deslizó en la víspera la posibilidad de implementarse en el corto plazo un seguro de desempleo, mecanismo que es usado en países como Chile -por ejemplo- en la que es obligatorio y que se activa en caso que el trabajador sea despedido.

“A diferencia de otros países no tenemos seguro de desempleo que es algo que por ejemplo Chile sí tiene. Entonces creo que estas crisis son una oportunidad a ver cómo implementamos algunos mecanismos en el corto plazo”, dijo en diálogo con Radio Santa Rosa.

Cabe recordar que en este gobierno -específicamente durante el mandato de PPK y cuando Vizcarra era su vicepresidente- se prometió implementarlo en los primeros 100 días de gestión. Sin embargo, esta promesa no se concretó en el plazo anunciado.

Al respecto, Gestión.pe buscó la opinión de dos exministros de Economía y del exjefe de la SBS para analizar la pertinencia de llevar adelante esta propuesta, a quiénes beneficiaría y qué alternativas se podrían implementar para enfrentar el desempleo que afecta a más de un millón de personas solo en Lima Metropolitana de acuerdo al INEI.

-Carlos Oliva-

Para el exministro de Economía el ’problema’ del seguro de desempleo -a diferencia de la CTS- surge cuando una persona se cambia de trabajo ya que no tendría acceso a ese seguro. “En cambio cuando una persona pasa a otro trabajo, sí puede trasladar su CTS pero no tendría seguro de desempleo”.

Sobre la pertinencia de llevar adelante esta iniciativa consideró que ’en este momento’ hay otras prioridades que estar pensando en este tipo de reformas .

“ Hay que estudiarlo detenidamente . Hubo una comisión que -en su momento- lo propuso. Habría que ver los detalles del por qué sería mejor que la CTS. En el fondo el problema que tenemos es que esta alternativa está dirigido al 30% de peruanos que laboran en empresas formales a las que -de alguna manera- se les pueden ayudar con un seguro de desempleo o una CTS, pero hay 70% que no tienen nada, al estar el informalidad”.

Oliva consideró que si se opta por el seguro de desempleo tendría que reemplazar a la CTS tomando en cuenta que este es un fondo de contingencia ante la falta de trabajo y hace las veces de seguro de desempleo.

“De seguir con la propuesta de la implementación de un seguro de desempleo, los recursos tendría que salir de los empleadores y no del Estado. No veo que (el seguro de desempleo) sea una solución en el corto plazo ya que beneficia a un porcentaje pequeño de la población y no es medida que ayude a la formalización. No es una mala idea, pero tampoco es la solución para el mercado laboral”.

Ante ello precisó que una alternativa para enfrentar la falta de empleo es promover un mercado laboral más flexible, que no implica que se eliminen los derechos a los trabajadores , por el contrario implica “darles posibilidades para entrar y salir del mercado laboral. Creo que eso ayudaría muchísimo a formalizar la economía”.

“Flexibilizando el mercado laboral sin menoscabar el derecho de los trabajadores es el camino para solucionar la falta de empleo”, puntualizó.

-Alfredo Thorne-

El también exministro de Economía consideró a la implementación de un seguro de desempleo una propuesta viable en el escenario actual, pero dirigido a personas de bajos ingresos.

“Sería ideal un seguro de desempleo para las personas que están desempleadas y que tienen bajos ingresos, es decir, para aquellos que no tengan capacidad de ahorro. Es lo que he propuesto en varios artículos periodísticos”, manifestó.

No obstante, añadió que le genera reparos que -en estos momentos- se está desarrollando ’una feria de bonos’.

“Se ha ofrecido bonos a todo el mundo, entonces no hay mucho orden de quién justifica tener este beneficio. Lo ideal hubiese sido la entrega de bonos a la población vulnerable y la implementación de un seguro de desempleo, nada más ”, añadió.

“El hecho de que la ministra (de Economía) esté ofreciendo muchas cosas denota que hay mucho desorden en la ayuda social del gobierno hacia la población”, agregó.

Sugirió establecer un seguro de desempleo que inicialmente sea fondeado por el Estado y que una vez que la economía se recupere, los trabajadores contribuyan a este seguro.

“Eso sería lo ideal. Sin embargo, el grave problema de esto es que depende del número de trabajadores formales por lo que en un contexto en la que vemos la informalización de la economía, lo que sucede es que la contribución de los trabajadores no sería suficiente como para mantener un fondo de seguro de desempleo. Corremos el riesgo de que se perennice y se convierta en un seguro de desempleo del gobierno y no del sector privado”, advirtió.

