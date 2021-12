La crisis económica ocasionada por el covid-19 ha dejado secuelas importantes en el mercado laboral y en diversos sectores de la economía que siguen afectando a la población.

En este contexto, Apoyo Consultoría comentó que si bien la actividad económica agregada ya se encuentra al mismo nivel que el 2019 (nivel prepandemia), cerca de la mitad de las microempresas afirma no haber salido de la crisis, la recuperación de los salarios reales (salarios ajustados por inflación) de las familias aún está sumamente rezagada y la confianza de los hogares se mantiene muy deteriorada.

Empleo e ingresos

La consultora refirió que la recuperación del empleo todavía es lenta. “Al tercer trimestre, el empleo privado formal no agrícola todavía era casi 5% menor que el del mismo periodo de 2019″, detalló en un último reporte.

Como consecuencia de ello, agregó, los salarios no recuperan todavía los niveles de 2019, en particular en el sector informal, donde son 22% menores en términos reales, considerando una inflación acumulada de 8% (ver gráfico).

En general, los ingresos en el país aún no logran superar el nivel precovid: tal como se mencionó (Gestión 16.11.2021), a nivel nacional el ingreso mensual promedio se ubicó en S/ 1,379 en el año móvil octubre 2020 - setiembre 2021, es decir S/ 202.6 menos que el año móvil previo, revelaron los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Sin confianza para invertir

El deterioro de la confianza para invertir ha generado bajas expectativas de crecimiento, insuficientes para absorber la nueva fuerza laboral.

“Se estima que, por cada punto de crecimiento, se generan alrededor de 85 mil nuevos puestos de trabajo formales. Considerando que cada año entran 300 mil personas a la fuerza laboral, un crecimiento mediocre de 2% estaría dejando en la precariedad a casi 130 mil personas por año”, remarcó la consultora.

En línea con ello en la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR), se muestra que cayeron las expectativas de las empresas sobre la inversión a 3 y 12 meses: en el primer caso, hay pesimismo (43.3 puntos), y en el segundo caso, ahora apenas supera los 50 puntos (lo que aún la mantiene en terreno optimista).

Empleo y reactivación

Apoyo Consultoría detalló que para lograr generar empleo y reactivar rápidamente la economía se requiere, por ejemplo: conectar a las zonas rurales con el mercado (además, mejorar gestión de Provías Descentralizado); focalizar mejor el gasto público (en el caso del bono Yanapay podría haber estado más focalizado en los pobres para tener un mejor impacto redistributivo); destrabar los proyectos de irrigación, y generar confianza al inversionista.

Apoyo Consultoría: Congreso no debería dar facultades al Ejecutivo en ningún ámbito

Para la población, las prioridades del Gobierno debieran ser reactivar la economía y generar empleo, según una encuesta de Ipsos de octubre (ver gráfico).

En este sentido, Apoyo Consultoría refirió que los recursos que tiene el Estado deberían enfocarse en atender los problemas más urgentes para la población en vez de -por ejemplo- entrar en un debate sobre un pedido de facultades.

De hecho, la consultora reiteró su postura de que el Congreso no debería delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en ningún ámbito. Es más, ya había referido (Gestión 25.11.2021) que las inconsistencias del Gobierno eran un freno para que este recibiera dichas facultades.

“Para lograr esto (fomentar la demanda de empleo formal privado, detener el incremento de la inseguridad en las calles, reabrir las escuelas, defender la reforma magisterial y la universitaria, entre otros, no es necesario un pedido de delegación de facultades ni un cambio de Constitución. Estas discusiones distraen los esfuerzos de nuestras autoridades hacia sustentar medidas que no son urgentes ni oportunas y que no significarán una mejora en la calidad de vida de los peruanos”, refirió.

Así, por ejemplo, según una encuesta de Ipsos de noviembre, el 73% de la población considera que antes de elevar impuestos el Gobierno debería enfocarse en hacer más eficiente el Estado y reducir la corrupción.