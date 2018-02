Salario mínimo: Gobierno buscará fijar periodicidad de los aumentos

En respuesta al pedido del jefe de Estado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo anunció para este martes 20 de febrero, la reunión de los miembros del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) para discutir y evaluar la remuneración mínima vital (RMV).

Así lo indicó, el titular del sector, Javier Barreda. "Para este martes han confirmado su participación la mayoría de centrales sindicales y gremios empresariales, a quienes les agradecemos su disponibilidad de diálogo e intercambiar puntos de vistas en un tema de suma importancia para los peruanos", remarcó.

Barreda Jara dijo que "hay muy buena disposición" para participar de este encuentro. "Centrales sindical que hasta hace algunos días no pensaban participar, han cambiado de opinión y estarán este martes", subrayó el titular de Trabajo.

Agregó que el anunció del mandatario, de evaluar la remuneración mínima no es populista. "Esto es una reflexión que ha tenido el presidente desde hace varios meses, incluso fue parte de mi conversación con él cuando asumí el cargo. Este martes no solo se debatirá si se debe incrementar o no (el sueldo mínimo) y en cuánto, sino que está discusión tiene que institucionalizarse", afirmó.

"No solo queremos discutir si se va incrementar o no la RMV, si no establecer una predictibililidad y con ello - ojalá que tengamos un consenso - la temporalidad del aumento, para que no sea sorprendente para nadie, por el contrario que sea establecida con la normatividad del caso, cada por años, por ejemplo. Dependerá del consenso y de las variables de los indicadores como la inflación subyacente proyectada y la productividad", alegó Barreda.

Esta propuesta busca que el país sepa cada cuánto tiempo habrá un aumento de la RMV, remarcó. "Esto es lo que quisiéramos discutir con los gremios empresariales y sindicales", argumentó.

¿Cuándo se hará efectiva el aumento del sueldo mínimo? El ministro espera lograr un consenso entre las partes este martes para que en los días siguientes "se tenga un resultado feliz".

En otro momento, reconoció que no hay un aumento del empleo formal.

"Esta información se va discutir en el CNT, pero es muy especulativo decir que el incremento del salario mínimo tenga un impacto directo con la informalidad. Son cerca de 500,000 personas en el sector formal que ganan S/ 850 y que estarán esperando esta evaluación de la RMV. Lo que decida el gobierno (de aumento del sueldo) será lo técnicamente viable", puntualizó.

Por ultimo, anunció que en las próximas semanas presentará un conjunto de medidas para dinamizar el mercado laboral y calificó que toda proyección de aumento de la RMV como "rumores"