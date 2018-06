Rusia 2018: Ocho consejos para vivir la fiebre mundialista y no dañar el clima laboral

Faltan exactamente nueve días para que el mundo se detenga y los ojos de todos se centren en el mundial de fútbol Rusia 2018, que tendrá entre sus participantes al Perú, cuyos partidos se desarrollarán en horas de la mañana.

“Es una época de emoción, orgullo y compromiso con la selección y con el país, así como una buena oportunidad para que las empresas lleven a cabo una serie de actividades que no solo refuercen el patriotismo, sino que además generen espacios de integración y diversión”, señala Andrea Aguinaga, gerente de Relación con el Cliente de Korn Ferry.

Explicó que la orientación a resultados y la flexibilidad de horarios son dos puntos importantes a considerar en fechas como esta.

“Si un colaborador está interesado en un partido, resulta mucho más productivo que tenga la oportunidad de verlo y luego pueda concentrarse mejor en el trabajo. Además de asegurar el cumplimiento de objetivos de forma acertada, la empresa consigue generar empatía y comprensión”, enfatizó.

A continuación, la especialista detalla ocho recomendaciones para vivir el “clima mundialístico” en un ambiente de integración, de acuerdo al contexto, presupuesto y alcance de las organizaciones.

1. Tener un comité que se encargue de la experiencia del colaborador durante el mundial.

2. Llevar a cabo un evento especial como apertura del mundial. La inauguración del mundial Rusia 2018 es un momento para hacerle saber a los colaboradores que compartimos su emoción y que la vamos a vivir con ellos hasta el final. Un ejemplo de una actividad por la apertura puede ser un desayuno de toda la organización, en caso sea posible, o por áreas o pisos. Si en la empresa hay colaboradores de otros países, se puede decorar con los colores de las diferentes banderas. Otra posibilidad, es sorprender a los colaboradores con una “hora loca” de la selección, en algún momento del día.

3. Si por circunstancias de la organización no es posible realizar la opción anterior, proponemos entregar algún objeto representativo como apertura del mundial, que podría ser un llavero de la camiseta con el logo de la empresa.

4. Será inevitable que los colaboradores quieran ver el mundial en sus computadoras o en sus celulares, así que será mejor si les habilitamos un espacio cómodo con televisores, donde no solo puedan ver los partidos, si no que puedan compartir un momento de compañerismo. Para este punto recomendamos, en la medida de lo posible, evitar agendar reuniones durante los partidos ya que los colaboradores no estarán 100% concentrados y no rendirán al máximo.

5. Otra opción, relacionada a la anterior, es alquilar salas de cine para ver algunos partidos.

6. A modo de integración y buscando fomentar la competencia sana, se puede llevar a cabo un concurso: pueden organizarse equipos, donde el requisito sea que cada miembro pertenezca a un área distinta de la compañía, que propongan sus estadísticas para el mundial. El equipo ganador, podrá llevarse un premio definido por la empresa.

7. Si la compañía está pasando por un momento de transformación cultural, por ejemplo, los nuevos comportamientos y valores pueden ser relacionados con la selección peruana o con algún equipo del mundial. Esto tendrá mayor impacto en los colaboradores y habrá más posibilidades de que lo recuerden.

8. Realizar una campaña “mundialística” como parte de algún proceso que se esté llevando a cabo en la compañía. Si van a empezar un proceso de encuesta de clima, por ejemplo, pueden realizar una campaña de comunicación que esté relacionada al mundial.

“Invertir en este tipo de acciones e interesarse en los colaboradores, no solo cambia el día a día de la empresa, sino que además contribuye a tener un equipo comprometido y motivado, lo que a su vez impacta en la productividad y en la atracción y retención del talento”, concluyó.



