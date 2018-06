A dos semanas de iniciar el Mundial Rusia 2018, algunas empresas alistan planes de contingencia para facilitar a sus trabajadores observar los encuentros claves, sobre todo los de Perú.

Brian Ávalos, laboralista del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, refiere que las empresas tienen hasta cinco opciones para sus trabajadores: dar vacaciones, compensaciones de horas extras, acuerdos para modificar la jornada laboral, teletrabajo o dar licencia con goce de haber.

Sobre este último punto, Ávalos refirió que el empleador –unilateralmente- tiene la facultad de dar licencia con goce de haber a sus trabajadores por las horas en las que coincida con los partidos de Perú.

¿Por qué las empresas tomarían esta decisión?

Son cuatro los factores que pueden incidir. El primero es evitar una pérdida de productividad de la empresa, pues quien esté obligado a trabajar de alguna forma se las ingeniaría para seguir el encuentro, refirere Brian Ávalos.

Un segundo factor sería el mejorar el clima laboral, “una medida así fidelizaría a los trabajadores”, destaca.

Asimismo, un tercer factor sería ahorrar costos de servicios como luz, teléfono, Internet, etc. “Si la gente no viene a trabajar, quizá como empresa eso me sale más barato que pagar los servicios si es que los trabajadores vienen y no trabajan”, apunta Ávalos.

Finalmente, también se debe tomar en cuenta los riesgos sobre seguridad en el trabajo. Por ejemplo, la medida evitaría posibles accidentes de operarios, por estar distraídos siguiendo el encuentro.