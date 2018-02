Rosa Bartra pide retirar ley de formación laboral sin remuneración para estudiantes de institutos

La congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, anunció que pedirá a su vocero en la Junta de Portavoces del Congreso que se retire la ley sobre la nueva modalidad formativa laboral para estudiantes de institutos técnicos pero sin remuneración por tres años, que fue aprobada ayer en la Comisión Permanente.

“Dada la desinformación que hay y dado que es absolutamente necesario que la población esté perfectamente enterada a fin de evitar distorsiones y dobles discursos (…). Le he pedido a mi vocero que no lo exoneren de segunda votación, que lo deje abierto y, es más, que no se ponga en agenda ni siquiera en la próxima semana”, señaló.

Indicó que esta decisión permitirá que la norma se entienda bien y se comprenda la necesidad de potenciar la educación técnica.

“Tengo que alegrarme de que se ponga en debate la formación superior tecnológica, me alegra muchísimo y qué bueno que se abra el debate. Este es un sector de formación que ha estado abandonado toda una vida”, comentó.

Indicó que el mercado laboral del Perú exige más de medio millón de técnicos pero que no se están formando en la actualidad.

Recordó que en noviembre del 2016 se aprobó la Ley de Institutos de Formación Tecnológica y en base a esta ley se establece que 14 créditos de la formación de los futuros técnicos deben darse en situaciones de trabajo.

“¿Qué significa esto?, pues que por 448 horas, que significan en sus tres años de formación un promedio de 12.4 horas por mes, los estudiantes deben interactuar con una situación real de trabajo”, anotó.

Aclaró que esto no tiene nada que ver con sus prácticas, las cuales van a seguir existiendo para la formación del futuro profesional y tienen que ser remuneradas.

Asimismo, mencionó que acogerse en lo establecido en la ley es absolutamente voluntario y el instituto que decida que sus estudiantes aprendan en un entorno real de trabajo lo harán vía un convenio.

“En el convenio (de capacitación) se establecerá que esos créditos van a ser o no descontados al estudiante en su formación”, acotó.

La congresista calificó como “terrorista” que se diga que la ley promueva la esclavitud de los jóvenes.

También dijo que es falso que el proyecto de ley no haya sido debatido en las comisiones respectivas, ya que la iniciativa fue presentada en el 2016 y desde ese momento ha pasado por todos los filtros respectivos.

“Se ha debatido intensamente en la Comisión de Educación y en esta comisión ha sido aprobado por unanimidad. Todos los congresistas de todos los partidos integrantes de la Comisión de Educación lo han aprobado”, subrayó.

Inclusive mencionó que el proyecto de ley fue aprobado en la Comisión de Educación en abril del 2017 y casi un año después recién ha entrado a la agenda de la Comisión Permanente. “No se ha saltado ni una sola instancia”, enfatizó.

Manifestó que todos los partidos representados en la Comisión Permanente, con excepción de los bloques de izquierda, respaldaron la iniciativa.

