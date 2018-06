Ahora puede usar ropa deportiva en el trabajo y nadie lo sabrá

Wade Eyerly recibió una invitación de la Bolsa de Valores de Nueva York, donde decía que fuera vestido con el atuendo de "profesional de negocios". Él decidió romper las reglas. El ejecutivo de 39 años se puso un pantalón de tela elasticada que parece pantalón de vestir, pero se sienten como ropa de yoga. "Yo pensé, ’Esto es increíble’", dijo. "Inmediatamente ordené dos pares más".

Los pantalones, vendidos por la marca de ropa deportiva Rhone Apparel Inc., están hechos técnicamente para los viajes interurbanos diarios. Eyerly, quien vive en New Canaan, Connecticut, lo hace mucho, dados sus frecuentes viajes de 90 minutos a Manhattan. Los pantalones también son perfectos para viajes en avión. "Son tan cómodos", dijo. "No se pegan a tu pantorrilla; no son demasiado apretados. Se ven planchados todas las mañanas. Podrías entrenar con estos pantalones".

A medida que los ambientes de oficina se abren a vestimentas más informales, las empresas de vestuario buscan formas de vender prendas menos formales a las masas trabajadoras. Comercializadas como "prendas para viajeros interurbanos", las marcas esperan convencer a los trabajadores de que necesitan ropa específica para las tribulaciones de ir y volver del trabajo.

Estas nuevas prendas vienen en todas las formas tradicionales: blazers, pantalones, camisas con botones, lo que sea, pero en telas y cortes que pueden sobrevivir a los viajes a la oficina cada vez más largos y agotadores que hacen los estadounidenses.

También es una expansión natural para las marcas de ropa deportiva que quieren una porción de la semana de trabajo. Si bien los códigos de vestimenta se han relajado, los empleados no suelen llevar leotardos de lycra o camisetas de compresión, al menos no todavía.

"Vemos la ropa de trabajo como una oportunidad", dijo Sun Choe, vicepresidente sénior de comercialización global de Lululemon Athletica Inc.

El lugar de trabajo puede parecer un tanto lejano para una compañía conocida por la ropa de yoga y mallas, pero los laboratorios de investigación y desarrollo de Lululemon están trabajando en telas antiarrugas, antiolores y antimanchas que pueden servir al viajero interurbano en su traslado de la casa al trabajo y de regreso.

Choe señala los pantalones ABC para hombres, una divertida abreviatura de su amplitud donde más se necesita. Fabricados de un material llamado tela Warpstreme, el artículo de US$ 128 parece un par de pantalones casuales regulares de cinco bolsillos.

Y esa es la clave: la tela está construida para parecerse a los pantalones de tela normales, pero en realidad es un punto que permite una mayor comodidad. En la parte posterior tiene un bolsillo con cremallera para guardar el teléfono, por si uno quiere irse a trabajar en bicicleta.

"Definitivamente fue desarrollado pensando en el viajero interurbano", dijo Choe. "Fue muy intencional". Lululemon planea comenzar a vender una versión para mujeres en el otoño.

La ropa exclusivamente deportiva desarrollada por compañías como Nike Inc. y Under Armour Inc. no es una solución viable para los viajeros interurbanos porque está desarrollada para un uso intenso durante cortos períodos de tiempo.

Una camiseta de entrenamiento tampoco se vería bien en la oficina. Ministry of Supply, una compañía de ropa de trabajo para hombres que infunde tecnología en todos sus artículos, está tratando de aliviar el estrés de los viajeros interurbanos con vestimenta que se pueda adaptar a diferentes entornos.

Gihan Amarasiriwardena, cofundador y presidente del Ministry of Supply, se centra en la gestión de la comodidad durante todo el día. Hay mucha más humedad cuando uno está en una cinta de correr o pateando una pelota de fútbol que cuando uno espera el metro o camina hacia el automóvil.

En un viaje de trabajo, pasas horas sentado en un avión, pero luego tienes que ir a toda prisa por el aeropuerto y aún verte bien para cuando llegues a esa importante reunión.Amarasiriwardena lo llama un problema de "demanda peak". "Si uno usa ropa para un momento muy específico que en realidad es un período corto de tiempo, eso ocasiona más incomodidad", dijo.

En el laboratorio de Ministry of Supply, un equipo está trabajando en una chaqueta que ayuda a crear un nivel constante de temperatura y humedad para que los viajeros no tengan que sacarse varias capas de chaquetas y bufandas cuando entren en un área más calurosa.