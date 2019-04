Reputación en la era digital, el gran ojo que sabe lo que hacemos

Todo queda registrado. El Internet es un arma de doble filo cuando temas de reputación se trata. Y es que todo lo que se ingresa queda para siempre, por lo que hay que tener un poco de consciencia sobre ello.

Conversamos con Alberto Arébalos, especialista en reputación corporativa, sobre la reputación en la era digital y los cuidados que tenemos que tener para no caer en el error.

Con la llegada del internet y las redes sociales, las cosas son más públicas. Por ende, cada acto que hagamos en la vía pública o compartamos a través de estos medios, pueden tener consecuencias y costos más altos.

“El tema es entender que toda cosa que hagamos, puede ser vista por millones de personas. Ser conscientes de ello, cuidadoso, saber qué tuiteamos, qué ponemos en Facebook. Hay gente que tuitea cosas que no podría decirle a otras en la cara. Por ello la regla es, si no puedo decirle algo a la cara de una persona, tampoco debo decirlo en Twitter.”

Precisó también que dentro de los cuidados, está portarse bien. “No hagamos nada que no se quiera que se sepa. No subamos nada a internet, que no queramos que sepa. Hagamos de cuenta que hay un gran ojo observador que atestigua conductas.”

Finalmente, destacó que tenemos que asumir que lo que hacemos y saber que estamos expuestos constantemente. “Todo lo que está en internet queda y queda para siempre por lo que hay que tener un poco más de consciencia sobre ello.”