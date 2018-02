Red social para profesionales con talento artístico llega al Perú

¿Tiene habilidades artísticas?, ¿es actor, músico, clown, malabaristas o acróbata pero no cuenta con un agente que lo represente?, ¿quiere participar en producciones teatrales o cinematográficas como protagonista o extra? Lo único que debe hacer es registrarse en Vibuk, la nueva red social para talentos artísticos que ya está disponible en el Perú.

¿En qué consiste? Esta plataforma de origen español tiene 60 criterios de búsqueda para que las productoras y/o representantes encuentren con mayor facilidad a todo tipo de perfiles artísticos, ya sean profesionales o amateurs.

“ Vibuk es el LinkedIn del talento artístico. Es una start up que nació hace un par de años y hoy cuenta con más de 230,000 usuarios. Lo que busca es dar visibilidad al talento invisible. Es decir, a todos aquellos que no tienen oportunidades de contactar con productores porque no cuentan con representantes; conecta el talento con la industria”, explica Jorge Martínez, CEO y fundador de Vibuk.

“Uno ingresa a Vibuk y debe crearse un perfil. Puede subir fotos y videos y en la información deberá incluir características de sus rasgos físicos como altura, pesa, edad, color de ojos, color de cabello, si te pareces físicamente a algún actor o si tienes pinta de algún tipo de personaje. No todos los que se inscriben tienen que ser actores, de pronto sabe tocar la guitarra o hace acrobacias”, agrega.

La red social tiene como imagen e inversionista al actor Antonio Banderas, quien visitará nuestro país este año para promocionar la plataforma que también ingresará a Colombia, Argentina y Brasil.

“Con Antonio Banderas tenemos planeado viajar a todos los países en los que nos estamos asentando y estaría incluido Perú. Brasil es un gran mercado en el que tenemos que estar este año. Por ahora estamos en esa fase de continua búsqueda de inversiones”, comenta Martínez.

Modelo del negocio

Además de los inversionistas, el negocio percibe ingresos por publicidad y por el pago de los usuarios que adquieren las cuentas Premium; que son el 7% del total de cuentas.

“Con un pequeña cuota estos talentos pueden tener mayor visibilidad. En el caso de España, el costo anual es de 24 euros por año, también hay cuentas de 60 euros y de 350 euros en el que se promociona el perfil del candidato a través de todas las redes y reciben además asesoramiento”, menciona.

En el caso de Perú los costos son más bajos. La cuanta Premium básica es de 60 soles al año; le sigue una de 240 soles y finalmente una de 1,200 soles.

Cabe destacar que si bien Vibuk tiene poco tiempo disponible en el mercado nacional y aún no se superan los 1,000 registros ya hay una peruana que a través de la red social consiguió convertirse en la conductora del programa Hincha Peruano TV ( ver aquí).

Entrevista a Jorge Martínez, CEO y fundador de Vibuk.

Datos:

Perú es el segundo país en Latinoamérica en el que se lanzó Vibuk; primero lo hizo en México.

Si bien es una red social gratuita se valida el perfil de todos los que se registran y cuenta con un protocolo de acciones para evitar el uso fraudulento de la plataforma.