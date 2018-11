Julio Malo: “El rasgo principal de la posición de líder es saber cómo gestionar el talento”

Desde abril de este año, el economista Julio Malo desempeña el cargo de gerente general de Banco Pichincha . Su vínculo con la empresa, no obstante, data del 2016. Ha pasado ocho meses en el directorio, 14 meses en una gerencia adjunta y, en lo que va del 2018, como líder de un grupo de cerca de 2,000 colaboradores a nivel nacional.

Antes de realizar una maestría en economía, estudió ingeniería eléctrica. ¿Qué tan difícil fue el cambio?

En ingeniería uno está acostumbrado a las ciencias exactas, a llegar a una respuesta. En economía hay que suponer escenarios basados en conductas sociales. Esa fue una de las dificultades, pero el método de razonamiento es el mismo.

¿De qué forma lo ayuda en su trabajo actual el haber estudiado ingeniería?

La banca es un espacio que acoge a muchas disciplinas distintas. La economía te posiciona bien, pero la ingeniería también. Sobre todo hoy, que en el sector hay una gran tarea de desarrollo tecnológico que me interesa mucho.

Existen estereotipos acerca del trabajo en banca. ¿Cómo distinguir el factor humano en su sector?

Este es un negocio de personas. El dinero es solo un concepto. En las billeteras y los bolsillos es físico, pero más allá de eso es un acuerdo social. Todos lo damos por existente, pero en realidad son números que se administran con base en la confianza. Y es confianza, en última instancia, en las personas.

¿Cuál cree que debe ser la principal característica de un líder en banca?

El rasgo principal de la posición de líder es saber cómo gestionar el talento. No soy yo, sino todo el equipo el que maneja el día a día. Eso se traduce en un estilo de gestión de mucha apertura y cercanía. Si hay algo que busco, es que haya mucha facilidad de comunicación en una estructura relativamente plana.

¿Cómo se mantiene en contacto con su equipo?

Si tengo que hablar con alguien, prefiero ir a verlo antes que levantar el teléfono. Y, en el camino, me detengo a conversar con la gente. Eso es parte de mi estilo. Es imposible conocer a todos los trabajadores, pero sí me gusta que la gente sepa que las puertas de mi oficina están abiertas.

¿Ha tenido malos jefes?

He tenido jefes que se han creído dueños de la verdad, a los que no puedes contradecir. Creo que lo correcto es reconocer qué es lo que no sabes y cuándo necesitas escuchar a otros. En un equipo tiene que haber gente que sepa mucho más que el jefe y generar una cultura del debate y de la discusión respetuosa.

Fuera del trabajo, ¿qué disfruta hacer en su tiempo libre?

Dejo que se despierte el ingeniero en mí. Me gusta trabajar en mecánica y electricidad, esas cosas que estudié y no ejercí. Desarmo carros y los vuelvo a armar.

¿Suyos?

De preferencia los míos, aunque a veces algunos amigos me prestan los suyos (se ríe).

¿Y además de eso?

Viajar. El viaje como experiencia es algo distinto si lo recorres. Uno ve cómo pasa del desierto a la montaña o del frío al calor Es una de las cosas que he hecho toda la vida y que me gustaría que mis hijos lo hereden. El Perú es un desafío.

EL DATO

Presencia. 5 países figuran en la red de lugares donde está Banco Pichincha: Ecuador, Colombia, Panamá, España y Perú.