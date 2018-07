¿Quiere ganar en la fiebre de fusiones? Apueste al perdedor

Si quiere apostar a las fusiones, vale la pena arriesgar por el candidato perdedor, según un estudio reciente.

Tanto ganadores como perdedores muestran rendimientos similares en los mercados bursátiles en los tres años previos al anuncio de una fusión pero las compañías norteamericanas que no acabaron logrando su objetivo superaron a las empresas compradoras en un 24% en los tres años posteriores, según un estudio publicado en la edición de agosto de Review of Financial Studies. La diferencia para los perdedores internacionales era de alrededor del 14%.

En una posible advertencia a las empresas más activas en fusiones, los autores, que incluyen a la profesora de finanzas Ulrike Malmendier de la Universidad de California, Berkeley, descubrieron que el alto precio pagado por el objetivo y un aumento del apalancamiento parecen estar detrás del bajo rendimiento de los postores ganadores.

"Los altos pagos por acuerdos relativamente grandes, especialmente los pagos en efectivo, parecen ser el indicador más importante del bajo rendimiento a largo plazo, en lugar de otros factores relacionados con la productividad de la empresa fusionada", escribieron los autores en una versión previamente publicada en papel.

Los resultados "también están en consonancia con la visión del comportamiento de que la sobreestimación de los rendimientos futuros por parte de los administradores es un factor importante para explicar las actividades de fusión destructoras de valor", dijeron.

Aunque el estudio se centró en actividad de fusiones entre 1985 y 2012, debería tener especial relevancia hoy en día, ya que la fiebre por alianzas sigue muy activa. Las empresas anunciaron transacciones mundiales por US$ 2,100 millones en la primera mitad del año, con lo que el 2018 se encamina a superar el récord de US$ 4.1 billones en el 2007, según muestran datos compilados por Bloomberg.

Incluso las mayores empresas no rehuyen de competir por sus objetivos. Por ejemplo, tanto Walt Disney Co. como Comcast Corp. luchan por adquirir los activos de entretenimiento de 21st Century Fox Inc. de Rupert Murdoch en este momento. Disney mantiene la ventaja gracias a un acuerdo de US$ 71,300 millones que ya ha sido aprobado por los reguladores de Estados Unidos.

El estudio analizó 112 fusiones en América del Norte y 72 acuerdos internacionales con ofertas simultáneas de dos posibles compradores como mínimo.