¿Contradice a la Corte Suprema? El último lunes, Gestión dio cuenta que los trabajadores pueden ser despedidos de manera inmediata por quedarse dormidos en el horario de trabajo, según la sentencia casatoria emitida por la Corte Suprema (Casación N° 13969-2019). Desde el MTPE se afirma que la citada sentencia “no establece, en su parte resolutiva, criterios jurisprudenciales de observancia obligatoria que vincule a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificada por otro precedente”.

En ese sentido, el órgano de trabajo afirma que dicha sentencia se trata de un caso particular, en el que el trabajador se quedó dormido mientras manejaba un vehículo pesado de mezcla de concreto, con la llave puesta en el contacto, generando un potencial riesgo de accidente de trabajo.

“Estamos ante la resolución de un caso concreto, en el que la corte ha merituado supuestos de hecho y de derecho dentro de un proceso jurisdiccional específico y que, en esencia, no puede generalizarse o aplicarse el mismo razonamiento a otros casos o procesos en curso”, acotó.

Sin embargo, el MTPE no descarta que la sentencia casatoria puede servir como un parámetro o criterio a evaluar en otros casos posteriores, pero estima que no constituye un precedente de observancia obligatoria.

En ese sentido, pide que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que conozca del recurso de casación, convoque al pleno de los jueces supremos que conforman otras salas en materia constitucional y social, si las hubiere, a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial.

“Los jueces podrían resolver de manera distinta si un trabajador es despedido por haberse quedado dormido en su jornada laboral. De este modo, si el despido fue arbitrario, el Poder Judicial puede ordenar la reposición del trabajador afectado”, apunta el MTPE.

Advirtió, asimismo, que en un Estado de derecho debe garantizarse el respeto irrestricto del derecho al debido proceso, lo cual supone cumplir, entre otras premisas, las siguientes: es necesario que la conducta merecedora de sanción (el quedarse dormido durante la jornada laboral) esté tipificada como falta laboral pasible de despido

“El despido debe ser la consecuencia de un procedimiento debido (carta de preaviso, imputación de la falta cometida, medios probatorios, entre otros), lo que significa que el empleador no puede despedir inmediatamente al trabajador si no ha cumplido con el procedimiento previsto para tal efecto. Lo contrario supondría una clara vulneración al derecho de defensa del trabajador”, especifica el MTPE.

”Se desprende que los alcances jurídicos de la Casación N° 13969-2019 se circunscriben solo al caso analizado por la Corte Suprema, caso específico en el que la corte evidencia una falta grave denominada incumplimiento injustificado de obligaciones de trabajo que quebrantan la buena fe laboral”, sostiene

El MTPE enfatiza que reconoce la separación de poderes, respeta la autonomía e independencia del Poder Judicial, dentro de un Estado democrático de derechos, y ratifica su rol tuitivo en defensa de los trabajadores del país y la plena vigencia de los derechos socio laborales.

-El caso-

La sentencia de la Corte Suprema señala que una persona puede ser despedida sin necesidad de haber incurrido en infracciones anteriores si al quedarse dormida pone en peligro a los demás trabajadores de la empresa , las instalaciones en las que trabaja o a él mismo.

En el caso analizado por la corte, el trabajador se quedó dormido mientras manejaba un vehículo pesado con la llave puesta en el contacto.

En la sentencia previa, la Corte Superior había señalado que no se podía despedir al trabajador en cuestión, porque no se había generado daño alguno, por lo que la gravedad de la conducta no acarreaba el despido.

Sin embargo, los magistrados de la Corte Suprema, Arévalo, Ampudia, Pinares y Carlos señalaron que no se puede esperar a que se produzca un evento dañino para sostener que existió gravedad en la conducta del trabajador y que generar dicha situación ya es suficiente para el despido.

Pese a que la sentencia cuenta con un voto discordante, por parte del magistrado Malca, dicha discordancia se debe a hechos objetivos del caso y su probanza, no a la sanción que correspondería para un trabajador que se encuentre dormido en el trabajo.

Anteriormente, se emitieron sentencias de la misma naturaleza, pero en dichos casos los despidos estaban parcialmente justificados por suspensiones previas del trabajador. En este caso el despido fue hecho sin aviso previo.

Pese a que dormirse en horario laboral constituye una infracción, no es una causal directa de despido en casos regulares.