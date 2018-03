PwC: 48% de madres primerizas se sintieron afectadas para ascensos y proyectos cuando volvieron a trabajar

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer , PwC encuestó a más de 3,600 mujeres profesionales, entre 28 y 40 años, para saber sus experiencias en el desarrollo de su carrera y aspiraciones. El estudio incluyó las respuestas de 27 sectores económicos y más de 60 países en todo el mundo.

Según el informe ‘Time to talk: what has to change for women at work’, revela que el 45% de las mujeres cree que algunos factores de diversidad (género, etnicidad, edad, preferencia sexual), pueden ser una barrera para su progreso profesional en las organizaciones. A su vez, solo el 51% respondieron estar de acuerdo con que sus empleadores están haciendo lo suficiente para lograr avances en la diversidad de género.

De acuerdo al estudio, las mujeres se encuentran seguras de sí mismas, con ambiciones y listas para enfrentar los retos de la industria. Sin embargo, muchas no confían en lo que sus empleadores les dicen sobre su desarrollo de carrera y ascensos. Aunque los CEO reconocen la importancia de ser transparente sobre sus programas de diversidad e inclusión para generar confianza, el mensaje no es lo suficientemente universal y contundente.

En el intento de mejorar las oportunidades para una línea de carrera, el 58% de las mujeres identificaron una mayor transparencia en el paso crítico que deberían tomar sus empleadores.

Esto significa ofrecer a su personal un claro entendimiento las expectativas de ambos lados de la ecuación de empleo, incluyendo información sobre el avance de sus carreras, abriendo la conversación con los empleados respecto a cuál es su posición y lo que se espera de ellos para poder avanzar.

La penalidad por maternidad y flexibilidad

Casi todas las mujeres que se encuentran trabajando ejercen tareas que disfrutan (97%) y tienen flexibilidad de horario para balancear las exigencias de sus carreras y sus vidas personales (95%), lo cual es importante para ellas. Estar en la cima de su carrera es importante para un 75% de las mujeres, mientras que el 82% de las encuestadas se sienten seguras de su capacidad de lograr sus aspiraciones de carrera.

Sin embargo, el 42% de las mujeres se muestran nerviosas sobre el impacto que podría tener en sus carreras empezar una familia y un 48% de las madres primerizas sintieron que fueron dejadas de lado para ascensos y proyectos especiales cuando volvieron a trabajar.

Entretanto, un 38% de todas las mujeres sienten que aprovechar los programas de balance trabajo/vida personal y flexibilidad tiene consecuencias negativas para sus carreras dentro del centro laboral.

Mujeres más motivadas a negociar su permanencia en el ambiente laboral

Según el estudio, existen más mujeres dispuestas a destacar su relevancia en el trabajo que realizan. Del 41% de mujeres que fueron promovidas en los últimos dos años, un 63% negociaron su ascenso.

Además, del 53% de mujeres a quienes se les había involucrado en un proyecto de mayor visibilidad o tareas más ampliadas en los últimos dos años, un 91% y un 86% habían coordinado estas oportunidades.

Si a este cambio se le suma una mayor transparencia, combinada con apoyo en el lugar de trabajo y a nivel personal, esta tendencia se impulsará aún más.

Tres áreas, un cambio

El informe de PwC presenta tres elementos esenciales en los que todo líder debe enfocarse para ayudar a las mujeres de su organización para avanzar en sus carreras:



1. Transparencia y confianza: Las mujeres necesitan saber cuál es su posición para poder defenderla con éxito y confiar en la retroalimentación que reciben. Una mayor transparencia no solo beneficiará a las mujeres, sino que también fomentará un entorno más inclusivo que brinde, tanto a hombres como mujeres, mayores oportunidades para desarrollar todo su potencial.



2. Soporte estratégico: Las mujeres necesitan redes proactivas de líderes y colegas que las desarrollen, promuevan y auspicien mientras persiguen sus aspiraciones profesionales, tanto en el hogar como en el ambiente laboral. Las mujeres necesitan patrocinadores dedicados y modelos a seguir para ambos géneros; la falta de apoyo de colegas masculinos retrasará el progreso. Esta combinación de apoyo laboral y personal también servirá para apoyar la su auto-defensoría que las mujeres necesitan para avanzar y tener éxito.



3. Vida, cuidado familiar y trabajo: Existe una tendencia hacia rediseñar las licencias de maternidad, paternidad y los programas de reingreso, pero estos esfuerzos deben ampliarse y promoverse; además, se debe transmitir mejores prácticas de una manera más amplia. La flexibilidad por sí sola no es el problema, muchas personas no toman sus periodos de licencia o permisos precisamente porque creen que dañarán sus carreras. Los empleadores deben reconocer que todos tienen exigencias de flexibilidad, no se trata solo de una etapa de la vida o solo de género, sino de ayudar e incentivar a sus empleados a aprovechar los programas existentes.